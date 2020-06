Genialne rozszerzenie do Chrome. Łatwiejsze udostępnianie fragmentów artykułów

Przydatne narzędzie od Google.





Jak zainstalować rozszerzenie Link to Text Fragment?

Jak korzystać z dodatku Link to Text Fragment?

Obsługa dodatku Link to Text Fragment w Chrome. | Źródło: mat. własne

Do Google Chrome można zainstalować wiele przydatnych rozszerzeń – od blokerów reklam, przez menedżery haseł, aż po VPNy. Teraz wśród nich pojawiło się kolejne, z którego warto korzystać, i to prosto od samego Google. Ów rozszerzenie pozwala na linkowanie do konkretnego fragmentu tekstu na danej stronie, niezależnie od jej formatowania.Link to Text Fragment, bo tak brzmi nazwa rozszerzenia, bazuje na funkcji, która niedawno została dodana do Chromium – Text Fragments. Uzupełnia ona adres strony, uzupełniając go o dodatkowe treści poprzedzone znakiem „#”. Tę samą technologię Google wykorzystuje, gdy linkuje do specyficznych części stron internetowych w wynikach wyszukiwania. Jako że ręczne tworzenie takich linków może być trudne i żmudne przy odnoszeniu się do dłuższych sekcji tekstu lub złożonych stron, na których to samo słowo jest powtarzane wielokrotnie, Google opracowało dla Chrome i innych przeglądarek bazujących na Chromium dodatek, który ten proces upraszcza.Rzecz jasna, dodatek Link to Text Fragment możecie dodać do Google Chrome oraz innych przeglądarek bazujących na Chromium (na przykład Microsoft Edge) za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem, przechodząc pod ten adres . Rozszerzenie jest kompatybilne z tymi wersjami przeglądarek, które oparte są przynajmniej na Chromium 80. Jak informuje Google, póki co ani funkcja Text Fragments, ani dodatek nie trafiły do Firefoxa i Safari. Nie wiadomo też, czy w przyszłości się to zmieni.Po zainstalowaniu rozszerzenia wystarczy zaznaczyć fragment tekstu, do którego chcielibyście zalinkować, a następnie kliknąć w niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Copy Link to Selected Text”, tak jak na poniższym zrzucie ekranu. Wygenerowany w ten sposób URL zabierze osoby, które w niego klikną, do treści przez Was wybranych. Na dodatek, te zaznaczone treści będą podświetlone na żółto.To jak, zamierzacie korzystać ze stworzonego przez Google rozszerzenia Link to Text Fragment? Ja zdecydowanie tak!Źródło: Google , fot. tyt. Google