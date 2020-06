Przeglądarka Opera GX świętuje rok istnienia. Użytkownicy otrzymają prezenty

Jedna z najlepszych przeglądarek internetowych.





Opera GX Level 2

"Użytkownicy naszej przeglądarki prosili nas, żeby wbudować w przeglądarkę Discorda, więc spełniliśmy ich życzenie. Od teraz każdy może szybko i łatwo dołączyć do swojego ulubionego serwera i dyskutować w dowolnym wątku."

Opera GX to przeglądarka, którą warto trzeba wypróbować

Ależ ten czas leci... w połowie czerwca ubiegłego roku udostępniono pierwszą na świecie przeglądarkę internetową, zaprojektowaną specjalnie z myślą o graczach., bo mowa o tym właśnie rozwiązaniu, zaskarbiła sobie zaufanie wielu miłośników wirtualnej rozgrywki za sprawą kilku ciekawych i dedykowanych im funkcji. Teraz lubiana aplikacja świętuje swoje pierwsze urodziny, w związku z którymi w sieci ukazała się całkiem spora jej aktualizacja, wprowadzająca zmiany, o które zapobiegali użytkownicy. Ot, prezenty urodzinowe... od solenizanta dla społeczności.Opera GX od początku oferowała garść interesujących rozwiązań. Monitorowanie zużycia procesora i RAMu, bardzo daleko posunięta personalizacja interfejsu oraz wbudowane bloker reklam ito spore zalety. Teraz dopisać można do nich kolejne.Opera poinformowała przede wszystkim o wbudowaniu komunikatora głosowegow przeglądarkę. Discord dołączył tym samym do platform Twitch, WhatsApp, Facebook Messenger i Discord, które już wcześniej znajdowały się w obrębie programu.– mówi Maciej Kocemba, Product Director oraz twórca przeglądarki Opera GX.Kolejną innowację stanowi funkcja o nazwie. Dzięki niej łatwo zidentyfikujecie karty, które najbardziej obciążają system i szybko je zamknięcie (co sugeruje już sama nazwa).Nowością są, czyli coś, co przypadnie do gustu użytkownikom trybu ciemnego. Dzięki FDP możliwe jest aktywowanie trybu ciemnego na każdej stronie internetowej - niezależnie od tego, czy wspiera ona ten widok. Funkcja personalizacji witryn jest w fazie beta, ale już teraz działa nieźle po aktywowaniu jej w ustawieniach przeglądarki.Wszystkie zmiany w nowej Opera GX zobrazowano na poniższym materiale wideo.Spróbujcie zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i zainstalujcie na próbę Operę GX na swoim komputerze. Szybko przekonacie się, że istnieją doskonałe alternatywy dla Chrome i nie muszą być nimi wyłącznie przeglądarki internetowe Microsoft Edge Mozilla Firefox . Gracie w gry? Chcecie mieć możliwość dostosowania wyglądu aplikacji do swoich preferencji? Cenicie sobie prywatność? Opera GX to strzał w dziesiątkę. Ja na przykład uwielbiam funkcję video pop out, pozwalającą na "wyciągnięcie" dowolnego wideo ze strony internetowej i umieszczenia do nad innymi kartami.Przeglądarka internetowa dla graczy Opera GX jest oczywiście dostępna w naszej bazie z programami, zawsze w swojej najnowszej wersji. Pobierzecie ją korzystając z poniższego odnośnika.Źródło: Opera