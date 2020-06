"Kolekcje" na Facebooku w końcu będą coś znaczyć

Wygląda interesująco.





Jest to funkcja umożliwiająca tworzenie specjalnych folderów, do których trafiają zapisane posty, zdjęcia i filmy. Inspiracja Pinterestem jest więc dosyć jasna. Z jednym drobnym wyjątkiem – kolekcjami nie można dzielić się z szerszym gronem odbiorców. Niedługo jednak ma się to zmienić.Jak zapowiedział Facebook, już niedługo w Stanach Zjednoczonych rozpoczną się testy aktualizacji wprowadzającej opcję udostępniania wykreowanych folderów.Co jeszcze ciekawsze,. Dodanie do niej nowego filmu czy zdjęcia poskutkuje wysłaniem stosownego powiadomienia. Trzeba przyznać, że taka funkcja może okazać się niezwykle przydatna i pozwoli na zapoznanie się z nowymi treściami.Jest to raczej wątpliwe. Dla samych odbiorców Facebooka może być to jednak interesujący i dosyć innowacyjny zabieg. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy nowość zadebiutuje we wszystkich regionach. Facebook testuje ją na razie w Stanach Zjednoczonych.Źródło: TechCrunch / Foto. Facebook