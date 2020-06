Microsoft przyznaje się do problemów funkcji Storage spaces. Winna majowa aktualizacja

Miejsce do przechowywania | Źródło: Własne

Rozwiązania brak. Istnieje sposób, by ominąć problem

Dobra to jest fakt - Microsoft ma. Po raz kolejny gigant przyznał się do błędnego działania kolejnej aktualizacji Dziesiątki.powoduje szereg problemów, a jeden z nich dotyczy funkcji Miejsce do magazynowania (Storage Spaces).Microsoft potwierdził występowanie problemu, który dotyczy niektórych komputerów z zainstalowaną majową aktualizacją. Aktualizacja ta powoduje, że niektóre komputery tracą dostęp do Miejsc do magazynowania. Ponadto niektóre konfiguracje powodują, że partycja Miejsca do przechowywania wyświetlana jest jako niesformatowana surowa partycja w Menedżerze dysków.Na tę chwilę nie jest znane żadne skuteczne rozwiązanie tego problemu, ale Microsoft już pracuje nad jego znalezieniem. Znane są za to sposoby, by tego problemu uniknąć. Można oznaczyć partycję Storage space jako partycję. By to zrobić: