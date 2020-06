Play wprowadza następcę SMS. Rewolucyjny Czat RCS już dostępny u operatora

Play pierwszy postawił na następcę SMS jako Czat RCS Kolejne usprawnienia wiadomości SMS to dodanie zwartości multimedialnej, zwiększony limit wiadomości i tak dalej. Czyli po prostu MMS? Nie do końca. Od pewnego czasu możemy korzystać z przypominającego komunikatory internetowe i wspieranego przez Google RCS (Rich Communication Services) w aplikacji Android Messages (lub po prostu Wiadomości), ale żaden operator nie wprowadził jeszcze tej funkcji w standardzie, aż do teraz.



Mimo komunikatorów tekstowych i wideo, a także zwykłych wiadomości MMS, wciąż wysyłamy bardzo dużo SMSów. Może nie tak często jak do niedawna, ale standard ten nie chce odejść do lamusa nie tylko przez komunikaty i bezpieczne kody banków czy innych firm, ale też z powodu bycia zwykłą atrakcyjną formą rozmowy po dziś dzień.





Jednak zamiast zupełnie zmieniać platformę, można ulepszyć istniejącą i nie nakazywać użytkownikom SMSów korzystania np. z WhatsAppa (który wkrótce będzie umożliwiał aż cztery zalogowane sesje w jednym czasie). Czat RCS w Play jest już dostępny dla wszystkich użytkowników, o ile posiadają wspierany model telefonu. Aby z niego skorzystać, nawet nie zmieniamy domyślnej aplikacji do wiadomości SMS. Wszystko następuje automatycznie.



Do niedawna mogliśmy posługiwać się aplikacją "Wiadomości" od Google, teraz RCS jest też w standardzie opratora Play / foto. Google Play



Niby SMS, a jak nowoczesny komunikator

Nie trzeba już martwić się o długość wiadomości. Można też załączać różne pliki multimedialne (np. filmy, nagrania audio, zdjęcia czy ruchome obrazki) o wielkości aż do 100 MB. W dodatku obsługiwane są powiadomienia nie tylko o poprawnym wysłaniu i otrzymaniu wiadomości jak w przypadku SMS, ale też jej przeczytaniu, a nawet tym, czy adresat w danej chwili już stuka na wirtualnej klawiaturze telefonu odpowiedź. To udogodnienia znane chociażby ze wspominanego WhatsAppa.



A co, jeśli wiadomość Czatu RCS nie dotrze do adresata z powodu błędu lub nieużywania przez niego takiej formy komunikacji? Smartfon ma zapytać, czy przekonwertować wiadomość na SMS lub MMS. W ustawieniach aplikacji można też ręcznie ustalić preferencje związane z obsługą RCS. Nie trzeba być nawet w zasięgu sieci komórkowej czy tworzyć konta. Naszym identyfikatorem jest po prostu klasycznie numer telefonu - nic się nie zmienia. Ale wysyłanie może odbywać się też przez WiFi, więc to w pewnym sensie odpowiednik WiFi Calling.





Nie do końca dla wszystkich

Wszystko wygląda pięknie, ale jest pewien kłopot. Dostęp do Czatu RCS jest na razie realizowany na bardzo wąskiej liście kompatybilnych smartfonów (przy czym nie trzeba kupić ich bezpośrednio od Play, mogą pochodzić z innych źródeł). Play systematycznie będzie dopisywać kolejne modele, ale na start usługi, ta dostępna jest tylko na trzech smartfonach jednego producenta: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ i Samsung Galaxy S10e. Nie wiadomo jak szybko do listy kompatybilności będą dodawane kolejne telefony.

SMS jak komunikator internetowy.Źródło i foto otwierające: Play