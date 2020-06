Nowa sztuczna inteligencja generuje ludzkie twarze z kompletnie rozpikselowanych zdjęć

Zaskakujące możliwości.





Porównanie twarzy wygenerowanych z pomocą sztucznej inteligencji PULSE do twarzy wygenerowanych przy użyciu innych systemów. | Źródło: Uniwersytet Duke’a

Generatywna Sieć Przeciwstawna w akcji

Sztuczna inteligencja PULSE generująca twarz na podstawie rozpikselowanego obrazu. | Źródło: Uniwersytet Duke’a

Zauważalne postępy

Porównanie obrazów wygenerowanych przez PULSE (dolny rząd) do oryginalnych zdjęć (górny rząd) oraz ich rozpikselowanych wersji (środkowy rząd). | Źródło: Uniwersytet Duke’a

Cóż, systemy sztucznej inteligencji uczą się coraz bardziej imponujących sztuczek. Doskonale pokazuje to najnowsza sztuczna inteligencja stworzona przez badaczy z Uniwersytetu Duke’a, która potrafi wygenerować realistyczną ludzką twarz na podstawie na podstawie rozpikselowanego zdjęcia. Trzeba przyznać, że jest to nieco przerażające.Całe szczęście, że sztuczna inteligencja z Uniwersytetu Duke’a tak po prostu nie cofa rozmazania zdjęcia, ujawniając rzeczywiste twarze sfotografowanych osób, a generuje twarze sztuczne, nienależące do prawdziwych ludzi. Te w ograniczonym stopniu przypominają oblicza z oryginalnych zdjęć.PULSE (Photo Upsampling via Latent Space Exploration), bo tak brzmi nazwa sztucznej inteligencji, jest w stanie generować zdjęcia o rozdzielczości 64 razy większej niż źródłowe zdjęcia rozpikselowane. Zatem, obrazy przez nią tworzone są 8 razy bardziej szczegółowe niż te generowane przy użyciu innych metod. To naprawdę widać.W jaki sposób PULSE działa? System nie próbuje odtworzyć oryginalnej twarzy, dodając do rozpikselowanego zdjęcia kolejne szczegóły, a zamiast tego stara się generować obrazy, które po ponownym rozpikselowaniu wyglądałyby jak pierwotne rozmazane zdjęcie. Sztuczna inteligencja w kilka sekund zamienia obraz o wymiarach 16 x 16 pikseli na taki o wymiarach 1024 x 1024 pikseli.PULSE zawdzięcza swoje umiejętności temu, że jego autorzy sięgnęli po technologię Generatywnej Sieci Przeciwstawnej (GAN). Jest to metoda nauki sztucznej inteligencji polegająca na wykorzystaniu dwóch różnych sieci neuronowych. Pierwsza z nich, określany generatorem, zwykle ma za zadanie na podstawie dostarczanych informacji tworzyć obrazy (w tym wypadku przedstawiające twarze) wyglądające niczym prawdziwe zdjęcia, a druga, dyskryminator, który otrzymuje zarówno obrazy wygenerowane, jak i dostarczone z zasobów innej sieci neuronowej, musi je od siebie odróżniać. Proces nauczania kończy się, gdy generator zaczyna tworzyć obrazy tak podobne do rzeczywistych zdjęć, że dyskryminator przestaje być w stanie wychwytywać różnice.Sztuczna inteligencja z Uniwersytetu Duke’a jest systemem jeszcze bardziej zaawansowanym niż ten, który został stworzony przez Nvidię, a którego w ubiegłym roku wykorzystano do stworzenia strony internetowej ThisPersonDoesNotExist.com . Producent kart graficznych z pomocą GAN opracował SI, która generowała twarze nieistniejących ludzi, mieszając cechy twarzy należących do rzeczywistych osób, podczas gdy dla PULSE generuje twarze jedynie w oparciu o rozpikselowane zdjęcia.Do czego sztuczna inteligencja typu PULSE mogłaby się przydać? Jak twierdzą jej autorzy, na wzór PULSE można by stworzyć systemy, które byłyby też w stanie generować realistyczne obrazy zupełnie innych rzeczy – zwierząt, zachodów słońca, drzew, balonów – czegokolwiek. Zdaniem badaczy tego typu algorytmy mogłyby znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach – w medycynie, mikroskopii czy astronomii.Źródło: Uniwersytet Duke’a , fot. tyt. Uniwersytet Duke’a