Gry to zło? Przeciwnie. Jedna z nich właśnie stała się… lekiem

Mimo że coraz więcej osób postrzega gry pozytywnie, te wciąż bywają widziane jako przyczyna agresji, problemów natury psychicznej czy takich tragicznych wydarzeń jak strzelaniny. Tymczasem okazuje się, że gry mogą służyć nawet jako forma leczenia przeróżnych chorób. Udowadnia to przykład produkcji o nazwie EndeavorRX, która właśnie została uznana przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) za środek, który może zostać przepisany przez lekarza pacjentom z ADHD i pozwoliła na reklamowanie go jako taki środek.EndeavorRX to gra, która została zaprojektowana z myślą o dzieciach z rozpoznanym ADHD, a dokładniej mówiąc – dzieciach w wieku od 8 do 12 roku życia. Jej zadanie to redukowanie tak zwanego deficytu uwagi – wyraźnych trudności w utrzymaniu uwagi w pożądanym miejscu, z którymi osoby z ADHD mają do czynienia. Może nie jest to tytuł AAA, ale ma on działanie terapeutyczne, co udowodniły wieloletnie badania kliniczne.FDA włączyła grę EndeavorRX do grona leków na receptę, które mogą być przepisane nieletnim osobom z ADHD, na podstawie pięciu badań klinicznych. W sumie w tych testach udział wzięło 600 dzieci zdiagnozowanych z ADHD. Jak można wyczytać w pracy poświęconej jednym z nich, jedna trzecia badanych za sprawą gry „nie wykazywała już mierzalnego deficytu uwagi” po miesiącu. Dodatkowo, połowa rodziców stwierdziła, że zauważyła znaczącą zmianę w codziennym zachowaniu swojego dziecka., cytuje firma odpowiedzialna za grę. Niektóre z badanych dzieci doświadczyły za sprawą produkcji skutków ubocznych, takich jak frustracja, bóle głowy czy zawroty głowy, jednak należy pamiętać, że tradycyjne leki także potrafią wywoływać niepożądane efekty, często jeszcze dotkliwsze.Oczywiście, należy zaznaczyć, że mowa o badaniach przeprowadzonych przez lekarzy pracujących dla twórców gry. Jednak nawet ich wniosek jest taki, że rezultaty testów nie są wystarczające, by sugerować, że EndeavorRX powinna być stosowana jako alternatywa dla przyjętych rekomendowanych metod leczenia ADHD. To powiedziawszy wygląda na to, że warto sięgać po grę obok tradycyjnych metod leczenia. Jestem ciekawa, jak często lekarze w USA rzeczywiście będą ją swoim pacjentom zalecać.Źródło: FDA , Fot. tyt. Unsplash/ Kelly Sikkema