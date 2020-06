Jak ominąć paywall? Wypróbuj to darmowe rozszerzenie

Proste i skuteczne rozwiązanie.





Jak ominąć paywall?

Paywall w serwisie Wyborcza.pl. | Źródło: mat. własne









Adweek

Algemeen Dagblad

American Banker

Baltimore Sun

Barron's

Bloomberg Quint

Bloomberg

Brisbane Times

Business Insider

Caixin

Central Western Daily

Chemical & Engineering News

Chicago Tribune

Corriere Della Sera

Crain's Chicago Business

Daily Press

De Groene Amsterdammer

De Tijd

De Volkskrant

DeMorgen

Denver Post

Dynamed Plus

Eindhovens Dagblad

El Pais

Encyclopedia Britannica

Examiner

Financial News

Financial Times

First Things

Foreign Policy

Fortune

Genomeweb

Glassdoor

Haaretz.co.il

Haaretz.com

Handelsblatt

Harper's Magazine

Hartford Courant

Harvard Business Review

Herald Sun

Het Financieel Dagblad

Il Manifesto

Inc.com

Investors Chronicle

L'Écho

L.A. Business Journal

La Nación

La Repubblica

La Stampa

La Tercera

Le Devoir

Le Parisien

Les Échos

Loeb Classical Library

London Review of Books

Los Angeles Times

MIT Sloan Management Review

MIT Technology Review

Medium

Mexicon News Daily

Mountain View Voice

NRC Handelsblad

NT News

National Post

Neue Zürcher Zeitung

New York Magazine

New Zealand Herald

Nikkei Asian Review

Orange County Register

Orlando Sentinel

Palo Alto Online

Parool

Quartz

Quora

Republic.ru

San Diego Union Tribune

San Francisco Chronicle

Scientific American

Seeking Alpha

SOFREP

Statista

SunSentinel

Tech in Asia

Telegraaf

The Advertiser

The Advocate

The Age

The American Interest

The Athletic

The Athletic UK

The Atlantic

The Australian Financial Review

The Australian

The Business Journals

The Canberra Times

The Courier

The Courier Mail

The Daily Telegraph

The Diplomat

The Economist

The Globe and Mail

The Herald

The Hindu

The Irish Times

The Japan Times

The Kansas City Star

The Mercury News

The Mercury Tasmania

The Morning Call

The Nation

The New Statesman

The New York Times

The New Yorker

The News-Gazette

The Philadelphia Inquirer

The Saturday Paper

The Seattle Times

The Spectator Australia

The Spectator

The Sydney Morning Herald

The Telegraph

The Times

The Toronto Star

The Wall Street Journal

The Washington Post

The Wrap

TheMarker

Times Literary Supplement

Towards Data Science

Trouw

Vanity Fair

Vrij Nederland

Winston-Salem Journal

Wired

World Politics Review

Co to jest paywall? Paywallem nazywamy metodę ograniczania dostępu do treści w Internecie, która umożliwia ich odsłonięcie czytelnikowi dopiero wtedy, gdy ten uiści stosunkową opłatę jednorazową lub zdecyduje się na subskrypcję. Z pewnością wielokrotnie chcieliście przeczytać jakiś artykuł, lecz był on schowany za taką właśnie blokadą. Na GitHubie znaleźć można otwartoźródłowe rozszerzenie do przeglądarek internetowych, które pozwala ominąć paywalla na wielu popularnych stronach.Najprostszą metodą na ominięcie paywalla po wykorzystaniu darmowego limitu artykułów, jest usunięcie z przeglądarki plików cookie (ciasteczek) związanych z daną witryną. Takie działanie nie zawsze musi zakończyć się pomyślnie dla czytelnika. Uczciwą alternatywą jest oczywiście odżałowanie kilku złotych i opłacenie subskrypcji. Można także skorzystać ze specjalnego programu.Bypass Paywalls to nieoficjalna wtyczka przeznaczona dla przeglądarki internetowej Chrome oraz innych narzędzi korzystających z silnika Chromium i obsługujących wtyczki spoza sklepu Chrome Store. Jej wyłącznym zadaniem jest deaktywacja, a w zasadzie omijanie tzw. soft paywalli umieszczanych na popularnych stronach informacyjnych. Twórcy zapewniają, że ich dzieło działa najlepiej w połączeniu z wtyczką uBlock Origin dla Google Chrome lub Mozilla Firefox Dzięki proponowanej wtyczce powinniście bez problemu odblokować strony:artykuły premium ukryte często za hard paywallem mogą nie zostać wyświetlone nawet po aktywowaniu omawianego tu rozwiązania.Zanim zdecydujecie się na pobranie i korzystanie z Bypass Paywalls, pamiętajcie że instalowanie rozszerzeń spoza oficjalnego sklepu jest działaniem potencjalnie niebezpiecznych. Na wszelki wypadek włączajcie rozszerzenie tylko wtedy, kiedy realnie je użytkujecie. Po zakończeniu lektury interesujących Was treści przejdźcie do chrome://extensions/ i ręcznie je deaktywujcie. Bypass Paywalls pobierzecie w tym miejscu Twórcy programu zachęcają do kontaktu ze strony internautów i podawania im nowych serwisów, których blokady ma neutralizować Bypass Paywalls. Jeśli zależy Wam na tym, aby jakaś znana i poczytna witryna zagościła na powyższej liście, udajcie się tutaj Źródło: GitHub