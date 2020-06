Microsoft: personalizacja Windowsa 10 to naruszenie praw autorskich

Co można, a czego nie?





Co można modyfikować w Windowsie 10? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

"Ninjutsu OS zawiera funkcje, które pozwalają użytkownikom personalizować Windowsa 10 za pomocą usprawnień i optymalizacji, a także wyłączać wiele funkcji wbudowanych w system. Co więcej, projekt umożliwia zwiększenie ochrony prywatności poprzez usuwanie wielu programów, usług i innych komponentów OSu".

"Stworzyłem ten projekt, aby pomóc początkującym i uczniom w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Jak zapewne wiecie, system Windows bardzo trudno jest odpowiednio dostosować i zainstalować w nim wszystkie narzędzia oraz biblioteki dla niektórych programów, które są niezbędne do takich zastosowań".

Na GitHubie nie ma już miejsca dla Ninjutsu OS

Personalizacja systemu Windows 10 nie jest zadaniem łatwym. Oczywiście, firma Microsoft daje pewne możliwości w zakresie czynienia zmian wizualnych wybranych elementów OSu, a także modyfikowania niektórych jego składników, ale społeczność użytkowników ochoczo podpiera się różnymi aplikacjami tworzonymi przez niezależnych deweloperów. Gigant z Redmond uważa, że takiego rodzaju "tuning" może łamać prawa autorskie.O tym co wolno, a czego nie w zakresie "ulepszania" Windowsa 10 przekonał się twórca. Ta spersonalizowana wersja Windowsa 10 zawiera całą paletę (ponad 800!) programów związanych z bezpieczeństwem, które mają pomóc osobom specjalizującym się w tych właśnie kwestiach. Dodatkowo, w OSie usunięto część składników uznanych za zbyteczne w określonym środowisku pracy. Rzecz jasna do jej zainstalowania i użytkowania niezbędna jest ważna licencja na rzeczony system, a więc nie jest to jakaś scrackowana wersja oprogramowania. Mówiąc krótko: Ninjutsu OS to Windows 10 i dodatkowy pakiet aplikacji. Przedstawicielom Microsoftu projekt się nie spodobał i zażądali jego usunięcia.Ninjutsu Project był publikowany w serwisie GitHub. To właśnie do administracji tego serwisu Microsoft zgłosił swoje zastrzeżenia związane z prawem autorskim. W imieniu producenta skargę wysłało Business Software Alliance (BSA). W treści pisma czytamy, żeTrudno oprzeć się przekonaniu, że Microsoftowi nie odpowiada przede wszystkim deaktywacja funkcji, które firma uznaje za kluczowe dla działania oprogramowania.Twórca Ninjutsu OS o pseudonimie Hasan tłumaczy:Deweloper zmodyfikowanej wersji Windowsa 10 wyjaśnia, że wyłączanie albo usuwanie niepożądanych funkcji w jego oprogramowaniu umożliwiają narzędzia Win10-Initial-Setup-Script i O&O ShutUp10. Te nie zostały jeszcze usunięte z Internetu, a Microsoft najwyraźniej nie ma nic przeciwko ich istnieniu. Jeśli jesteście ciekawi tego jak działa wzmiankowany system, to niestety, ale związane z nim linki zostały skasowane z sieci.Źródło: TorrentFreak