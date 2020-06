Sony pozytywnie zaskakuje. Aktualizuje Androida w smart TV nawet z 2015 roku

Japończycy wracają do starych modeli Niskie modele sprzętów z Androidem zwykle dostają jedną poprawkę, czasem wcale. Flagowe smartfony mogą liczyć na wsparcie przez dwa lata. A co z telewizorami? Raczej też nie ma co marzyć o naprawdę wieloletnim wsparciu. Tym bardziej Sony pozytywnie zadziwia zabierając się za wydane w 2015 roku modele na Android TV.



Telewizory Sony Bravia 4K z 2015 roku dostały co najwyżej Androida TV 7.0 i taki stan rzeczy utrzymywał się przez długi czas. Co prawda z racji kilku lat na karku, nie mają jeszcze HDR czy ekranów OLED, ale to wciąż całkiem niezłe modele. Szkoda tylko obecności starego Androida. Na szczęście to się już zmienia. Sony niespodziewanie zaczął aktualizować wiele TV z 2015 roku do nowszego Androida. Wciąż nie mówimy o najaktualniejszym wydaniu, ale podbicie o jedno oczko w górę, to wciąż dobra zmiana.





Stara wersja Android TV i niezbyt aktualne poprawki zabezpieczeń, może będzie aktualizacja? / foto. Instalki.pl



Zamiast Androida TV 7.0, Sony może pochwalić się edycją 8.0. Lista modeli jest całkiem długa i udostępniono ją pod tym adresem na stronach pomocy Sony. Jak widać po wpisie, na razie jest dostępna tylko dla Pacyficznego rejonu Azji, stąd obecność części modeli, które mają końcówki w nazwie kodowej występujące tylko w tamtym regionie. Wiele wskazuje na to, że w Europie także dostaniemy nowego Androida, ale trzeba cierpliwie poczekać.



Kilka nowości w Sony Bravia Android TV z 2015 roku

Poza samą obecnością Androida Oreo 8.0, Sony chwali się chociażby zmianą ekranu domowego, obsługą asystenta Google, zwiększeniem kompatybilności z USB/DLNA czy różnymi plikami multimedialnymi. Wraz z poprawkami, znikną niektóre stare opcje takie jak np. one-touch mirroring. Zamiast Androida TV 7.0, Sony może pochwalić się edycją 8.0. Lista modeli jest całkiem długa i udostępniono ją podna stronach pomocy Sony. Jak widać po wpisie, na razie jest dostępna tylko dla Pacyficznego rejonu Azji, stąd obecność części modeli, które mają końcówki w nazwie kodowej występujące tylko w tamtym regionie. Wiele wskazuje na to, że w Europie także dostaniemy nowego Androida, ale trzeba cierpliwie poczekać.Poza samą obecnością Androida Oreo 8.0, Sony chwali się chociażby zmianą ekranu domowego, obsługą asystenta Google, zwiększeniem kompatybilności z USB/DLNA czy różnymi plikami multimedialnymi. Wraz z poprawkami, znikną niektóre stare opcje takie jak np. one-touch mirroring.



Niestety, w Europie musimy jeszcze poczekać / foto. Instalki.pl



Niestety nie wiemy, kiedy wsparcie zawita poza wspominany obszar. Jeśli tak się stanie, to lista modeli na pewno będzie odmienna. W końcu w Polsce czy innych krajach występują wersje telewizorów specyficzne dla danego regionu, które są w zasadzie odpowiednikami tych znanych z pozostałych zakątków świata, ale legitymują się minimalnie innymi nazwami. Niestety nie wiemy, kiedy wsparcie zawita poza wspominany obszar. Jeśli tak się stanie, to lista modeli na pewno będzie odmienna. W końcu w Polsce czy innych krajach występują wersje telewizorów specyficzne dla danego regionu, które są w zasadzie odpowiednikami tych znanych z pozostałych zakątków świata, ale legitymują się minimalnie innymi nazwami.

Aktualizacje Androida 5 lat po premierze!