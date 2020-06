Kręgi testowe Windows Insider to teraz Kanały. Spore zmiany w programie niejawnych testów Windows 10

Fast Ring (krąg Szybkich aktualizacji. Częstsze, ale mniej stabilne aktualizacje),

Kanały testów Windows 10 | Źródło: Microsoft

Dev Channel

Beta Channel

Release Preview Channel

Mogę napisać w zasadzie tylko jedno słowo -Microsoft się ogarnął i doprowadził wreszcie do porządku swój program testów Windows Insider. Przynajmniej od strony organizacyjnej, bo z funkcjonalną stroną to wiadomo... nie zawsze jest różowo.Do tej pory, jeśli chcieliśmy się zapisać do testów Windows 10 , to musieliśmy najpierw zdać swego rodzaju "test z ogarniętości". W ramach przypomnienia wjaśnię - program Windows Insider był podzielony na kilka kręgów (Rings):Nie brzmi to zbyt jasno, prawda? Na szczęście Microsoft wreszcie się zreflektował i postanowił uprościć całą sprawę. Może nie jest to wielka rewolucja od strony funkcjonalnej, ale program testów Windows Insider zyskał teraz na, a jego organizacja jest prostsza w zrozumieniu. Teraz testy Windows 10 przebiegać będą w trzech kanałach:To jest odpowiednik kręgów Skip Ahead oraz Fast Ring. Przeznaczony raczej dla. Będą pojawiać się tutaj kompilacje w najwcześniejszej fazie rozwojowej zawierające najnowszy ciągle rozwijany kod. Buildy udostępniane w tym kanale mogą być niestabilne i wymagać doszlifowania.Te kompilacje nie są dopasowane do konkretnej wersji systemu Windows 10. Nowe funkcje i ulepszenia systemu operacyjnego w tym kanale pojawią się w przyszłych wydaniach systemu Windows 10 i mogą zostać udostępnione jako pełne aktualizacje lub w ramach aktualizacji zbiorczych. Krótko mówiąc, tutaj testujemy funkcje, a nie konkretne aktualizacje.To odpowiednik Slow Ring i będzie najlepszy dla mniej zorientowanych w temacie użytkowników, ciekawych zmian, jakie trafią do Windows 10 i chcących partycypować w rozwoju systemu Microsoftu. W ramach kanału Beta testerzy sprawdzą kompilacje, które będą powiązane z konkretnym nadchodzącym wydaniem, jak na przykład 20H1.Podobnie jak w kręgu, w tym kanale testerzy będą otrzymywać praktycznie gotowe aktualizacje jeszcze przed ich premierą. Instalacja tych kompilacji jest bezpieczna, a aktualizacje powinny być stabilne.