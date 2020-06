Rewolucja w graniu na telewizorze dzięki GeForce Now. Wreszcie oficjalne wsparcie Nvidii

GeForce Now już oficjalnie na telewizorach i przystawkach

Usługa GeForce Now, która działa na zasadzie streamowania gier z wydajnych serwerów i tym samym ogrywaniu ich na lokalnym słabym sprzęcie, wystartowała kilka miesięcy temu z dużym rozmachem. Bogata biblioteka ciekawych gier, długi bezpłatny okres testowy, brak konieczności kupowania tytułów specjalnie dla streamingu (bazuje na posiadanych już przez nas kopiach ze Steam i innych platform). Niestety wielu wydawców wycofało się ze współpracy. Ostatnio jest lepiej i także tym razem mamy istotną pozytywną nowinę.Korzystając z GeForce Now oficjalnymi metodami, byliśmy do tej pory ograniczeni do komputerów (Windows i MacOS), smartfonów oraz tabletów (Android i iOS), a także przystawek smart TV Nvidii z linii SHIELD TV. Co prawda, jeśli zrobiliśmy apk jako kopię zapasową zainstalowanego na telefonie programu, to telewizory i cała gama przystawek na Androidzie TV stały przed nami otworem. Własnoręcznie wyciągnięty z telefonu instalator z powodzeniem uruchamiał się na tych sprzętach. Od teraz nie trzeba kombinować. Telewizory i androidowe boxy są już oficjalne wspierane w sklepie Google Play.