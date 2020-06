Mubert - muzyka bez końca dzięki AI (recenzja)

Ciekawa aplikacja muzyczna.





Mubert – generator muzyki ze sztuczną inteligencją

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł - 219,99 zł za elementt / Android: 5.0 i nowsze

Streaming dopełnił rewolucję związaną z prawdziwym uwolnienieniem muzyki, która rozpędu nabierała jeszcze za czasów odtwarzaczy mp3 (kto o nich dziś pamięta?). Dziś w dowolnym miejscu mamy dostęp do milionów utworów twórców z całego świata. Czy kolejny rozdział na rynku muzycznym będzie pisany przez sztuczną inteligencję?Tak przynajmniej twierdzą twórcy aplikacji Mubert. To generator muzyki, który wykorzystuje algorytmy oparte na AI, by nieustannie dostarczać nam dźwięków według nastroju lub aktywności.Oczywiście wspomniane generowanie muzyki to skrót myślowy - Mubert miksuje i dopasowuje dźwięki wykorzystując ogromną bazę, którą budowała społeczność artystów. Sama aplikacja ma dość intuicyjny i minimalistyczny interfejs. Wybieramy interesującą nas kategorię według nastroju lub aktywności i rozpoczyna się odtwarzanie.Możemy dodawać do ulubionych ciekawe fragmenty, trenować algorytm przez ocenianie aktualnie słuchanego kawałka itp. Trzeba przyznać, że wszystko działa bardzo sprawnie, a sama muzyka nie jest męcząca i dobrze sprawdza się jako tło zwłaszcza podczas zadań wymagających skupienia.Płatna wersja (niecałe 8 zł miesięcznie) rozszerza nieco możliwości odtwarzacza (nielimitowane zmiany utworów, dostosowanie intensywności itp.), jednak nie jest niezbędna do swobodnego korzystania.Mubert to ciekawy projekt, który warto wypróbować. Szczególnie jeśli szukamy muzyki do pracy czy sesji medytacyjnych.