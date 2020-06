Pięć funkcji, które Android 11 kopiuje od Apple i iPhone'ów

Jak kopiować to od najlepszych.





Co Android 11 zapożyczył od iOS?

Zaawansowane pozwolenia dla aplikacji

Nowe uprawnienia dla aplikacji w becie Androida 11. | Źródło: mat. własne

Natywne nagrywanie ekranu

Ulepszony interfejs przechwytywania ekranu

Usprawnione zarządzanie sprzętem smart home

Zarządzanie sprzętem smart home poprzez Asystenta Google. | Źródło: Google

Łatwiejsze przełączanie się pomiędzy urządzeniami multimedialnymi

Publiczna beta Androida 11 została już udostępniona i możliwości nowej wersji mobilnego systemu Google może sprawdzić każdy chętny. Już z początkiem tego roku analizowaliśmy nowości w Androidzie 11 , by nieco później poinformować Was o tym jak Android zdemaskuje "udawane" sieci 5G . Jedno jest pewne: zmian będzie doprawdy sporo i nie wszystkie będą rewolucją w świecie smartfonów. Dlaczego? Ano dlatego, że Android 11 kopiuje funkcje z iOS 13. Które dokładnie?Android 11 pozwoli użytkownikowi na udzielanie dostępu do lokalizacji lub kamery nie tylko na stałe, ale opcjonalnie również jednorazowo, przy każdym uruchomieniu aplikacji. Co więcej, jeśli przez dłuższy czas nie będziecie korzystać z danego programu, jego uprawnienia zostaną odebrane, a przy jego kolejnym uruchomieniu będziecie mogli zdecydować na nowo czy chcecie je przyznać. Podobna funkcja zadebiutowała w iOS 13.Funkcja rejestrowania zawartości ekranu nie będzie novum sensu stricte (o ile trafi do finalnej wersji systemu), bowiem taką opcję dawało mnóstwo apek. Jest to jednak opcja goszcząca już teraz w systemie iOS. W będzie Androida 11 da się uzyskać do niej dostęp z poziomu menu szybkich ustawień. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie jej w finalnym buildzie OSu.Podczas gdy użytkownicy iPhone'ów cieszą się rozbudowanymi opcjami towarzyszącymi zrzutom ekranu, korzystający z Androida muszą sięgać po dodatkowe oprogramowaniem celem edycji screenshotów. W Androidzie 11 pojawia się nowy interfejs, wyświetlany od razu po przechwyceniu zawartości wyświetlacza. Znajduje się tam zarówno opcja podstawowej edycji, jak i możliwość udostępnienia treści.Oto zbawienna zmiana dla wszystkich osób korzystających ze sprzętu typu smart home. Po zainstalowaniu bety Androida 11 i przytrzymaniu przycisku power w urządzeniu, oczom użytkownika ukaże się interfejs do zarządzania urządzeniami sparowanymi z Google Home. Dzięki temu da się nimi zarządzać na żądanie, bez czasochłonnej nawigacji po całym systemie w poszukiwaniu odpowiednich opcji i aplikacji.Gdy zaktualizujecie swoje urządzenia do Androida 11 będziecie mogli w łatwiejszy sposób przełączać się pomiędzy sparowanymi sprzętami korzystającymi z łączności Bluetooth lub urządzeniami Google Home. W becie nowej wersji systemu robi się to z poziomu wysuwanego z góry menu powiadomień. Podobnie wygląda to już teraz w przypadku iOS.Jakie funkcje z iOS chcielibyście zobaczyć na swoim smartfonie z Androidem? A może to Android jest lepszy niż iOS i nie trzeba mu niczego więcej?Źródło: zdj. tyt. twórczość własna @Canva Pro