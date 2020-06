Przeglądarka Vivaldi 3.1 na Androida. Przekonam Cię, że warto ją pobrać

Świat nie kończy się na Chrome.





Nowości w Vivaldi 3.1

Źródło: Vivaldi

Vivaldi - pobierz za darmo

Vivaldi to jedna z "drugoligowych" przeglądarek internetowych, którą zaprojektował zespół kierowany przez byłego współzałożyciela Opery. Określając ją mianem drugoligowej mam tu na myśli jej popularność, nie zaś możliwości. Te z aktualizacji na aktualizację stają coraz większe, a najnowsza wersja aplikacji o numerze 3.1 wprowadza garść pozytywnych zmian. Co nowego oferuje Vivaldi 3.1?Vivaldi 3.1 - w telegraficznym skrócie - przynosi kilka udoskonaleń, rozprawia się z wieloma bugami i wykorzystuje usprawniony kod. Novum jest tryb ciemny dla zawartości sieci, a nie tylko interfejsu przeglądarki. Użytkownik może zmienić stosowną opcję w menu ustawień. Korzystający z Androida w mig spostrzegą, że w trybie krajobrazowym aplikacja wygląda teraz zupełnie inaczej, niż w trybie portretowym. Przestrzeń w widoku poziomym jest optymalizowana, a z ekranu usuwany jest pasek narzędzi i przyciski widoczne w górnej części ekranu w orientacji pionowej.Ciekawą funkcja w mobilnym Vivaldi jest widok paska zakładek, wyglądający zupełnie jak w desktopowych przeglądarkach - ograniczony oczywiście przez rozdzielczość i przekątną ekranu. Pomiędzy zakładkami można przełączać się także z poziomu widoku Tab Switcher.Usprawnienia nie ominęły wbudowanego blokera reklam i trackerów. Funkcję należy aktywować ręcznie - albo globalnie z poziomu menu ustawień, albo dla każdej strony oddzielnie z poziomu ikonki z tarczą, po lewej stronie paska adresu.Źródło: VivaldiPraktyczne notatki w Vivaldi pozwolą zapisywać wybrane treści "na później" i synchronizować je pomiędzy desktopową i mobilną wersją przeglądarki. Wystarczy zaznaczyć interesujący Was tekst, a następnie skorzystać z menu z ikoną trzech kropek, bo zapisać notatkę.Źródło: VivaldiVivaldi dla Androida to chyba jedyna przeglądarka mobilna dająca możliwość przechwytywania zrzutów ekranu całych stron internetowych. Wystarczy dotknąć ikony V w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać rodzaj screenshota, jaki chcecie wykonać.Źródło: VivaldiInteresującą zmianą kosmetyczną jest dopasowanie koloru interfejsu do kolorystyki dominującej na odwiedzanych stronach internetowych.Źródło: VivaldiWarto mieć świadomość tego, że Vivaldi stawia akcent na prywatność. Aplikacja nie polega na WebView od Google, a raczej autorskim, zmodyfikowanym przez zespół Vivaldi kodzie Chromium, podobnie z resztą jak desktopowy jej wariant. Osoby odpowiedzialne za rozwój narzędzia mówią otwarcie: modelem biznesowym Vivaldi nie jest profilowanie użytkowników i gromadzenie ich danych.Przeglądarkę internetową Vivaldi pobierzecie bezpłatnie bezpośrednio z naszej bazy z plikami. Znajdziecie tam zarówno program w wersji na systemy Windows, jak i smartfony i tablety z Androidem. Do poprawnego jej działania wystarczy Android 5.0 lub nowszy.Źródło: Vivaldi