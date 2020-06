Windows 10 2004 instaluje się bez zgody użytkowników

Błąd, czy może?...





Window 10 May 2020 Update instalowała się czasem samoistnie

Udziały poszczególnych wersji Windowsa 10 wśród użytkowników tego systemu w maju 2020 roku. | Źródło: AdDuplex

Microsoft niejednokrotnie już w sposób niechlubny wsławił się wymuszaniem instalacji swoich nowych produktów, aktualizacji elementów dostępnych już w systemie lub nachalnymi reklamami zachęcającymi do zakupu oprogramowania. Niestety, pewna rosnąca z dnia na dzień grupa użytkowników Windowsa 10 donosi, że gigant z Redmond powrócił do kontrowersyjnych praktyk przy okazji aktualizacji majowej.Najnowsze dane prezentowane przez AdDuplex jasno dowodzą tego, że osoby korzystające z Windowsa 10 niechętnie instalują główne aktualizacje OSu. Dość powiedzieć, że w przededniu udostępnienia Windowsa 10 2004 z najnowszej na tamten czas wersji Windowsa 10 (1909) korzystało zaledwie... 36,4% ogółu użytkowników systemu Microsoftu. Dla producenta taki stan rzeczy jest oczywiście wielce niepożądany i nikogo dziwić nie powinny zachęty z jego strony do podejmowania odpowiednich działań. Pytanie brzmi: czy powinno wyglądać to tak, jak wygląda w tej chwili w przypadku bieżącej poprawki?Aby zainstalować Windows 10 May 2020 Update należy udać się do Windows Update w swoim komputerze i manualnie uruchomić instalator. W teorii. W praktyce na części urządzeń aktualizacja z różnych powodów nie jest jeszcze dostępna , a na niektórych... pobiera się i instaluje bez zgody użytkownika. Spekuluje się, że dzieje się tak za sprawą niewyjaśnionego błędu i prawdopodobnie tylko w wypadku systemów, na których wcześniej proces aktualizacji został zapauzowany. Tych informacji nie udało się potwierdzić w sposób jednoznaczny - niektórzy poszkodowani twierdzą, że procesu aktualizacji w żaden sposób wcześniej nie uruchamiali.Microsoft nie odniósł się do sprawy, ale nie jest to przecież pierwszy raz, gdy taka sytuacja występuje. Podobnie działo się w czasach, gdy firma oferowała darmowe ulepszenie Windowsa 7 i Windowsa 8.1 do "dziesiątki" za pomocą aplikacji "Uzyskaj system Windows 10". Nawet jeśli zamieszanie nie jest zamierzone i faktycznie sprawcą jest bug, to gigantowi z Redmond taka sytuacja na pewno jest na rękę.Źródło: AskWoody / foto. Canva Pro