iPhone a nagrywanie rozmów. Ważna zmiana w iOS 14

Niespodzianka.

Nagrywanie rozmów w iOS 14

Funkcja nagrywania rozmów w iOS 14. | Źródło: IT Home





Nagrywanie rozmów na Facetime i zwykłych

Nagrywanie połączeń telefonicznych to doskonały sposób na uniknięcie problemów choćby w trakcie przedłużenia umów na odległość. Wiemy już, że ta lubiana funkcja powróci do Androida wraz z jego nową aktualizacją, a teraz okazało się ponadto, iż pojawi się ona także w oprogramowaniu iOS 14 przygotowywanym przez Apple.Zrzut ekranu z wczesnej wersji iOS 14, opublikowany na chińskim serwisie IT Home sugeruje, że opcja rejestrowania rozmów telefonicznych trafi do stabilnej wersji systemu. Na grafice widzimy suwak, który umożliwia włączenie nagrywania - towarzyszy mu napisać "włączenie tej opcji spowoduje nagrywanie wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących z tego urządzenia.Komunikat znajdujący się powyżej suwaka przypomina, że odpowiedzialność za legalność nagrań spoczywa na użytkowniku smartfonu. Powyższe ostrzeżenie wydaje się niezbędne w obliczu tego, iż w różnych krajach na świecie podchodzi się w różny sposób do nagrywania rozmów między osobami prywatnymi, przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi i firmami. Kraje takie jak Australia zakazują rejestrowania rozmów w jakiejkolwiek postaci.Jeśli wierzyć doniesieniom z Chin, iOS 14 pozwoli zapisywać rozmowy prowadzone zarówno przez sieć komórkową, jak i aplikację FaceTime. O ile tylko powyższe informacje są prawdziwe, nie będziemy musieli długo czekać na ich potwierdzenie. Oficjalna prezentacja iOS 14 czeka nas w trakcie Worldwide Developers Conference, już 22 czerwca.Źródło: IT Home