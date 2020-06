Grupowe selfie na odległość – oto koncepcja Apple na czas pandemii

Ciekawy pomysł.





Selfie w dobie izolacji społecznej

Oprogramowanie Apple pozwalałoby na generowanie grupowych selfie. | Źródło: Apple/ Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

Mimo że temat pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przycichł, ta wcale nie dobiegła końca. Niestety, w wielu miejscach na świecie izolacja społeczna wciąż jest zalecana lub obowiązkowa. Takie aktywności jak masowe imprezy czy grupowe spotkania są bowiem potencjalnie niebezpieczne. Do potencjalnie niebezpiecznych zachowań należy też… wykonywanie grupowych selfie, jednak dla nich Apple znalazło bezpieczną alternatywę.Jak donosi serwis Patently Apple, Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych właśnie przyznał Apple aż 57 nowych patentów. Jeden z nich, który został złożony w 2018 roku, opisuje metodę pozwalającą na wykonywanie grupowych selfie „zdalnie”.Zgodnie treścią patentu, użytkownik urządzenia giganta z Cupertino mógłby zapraszać innych użytkowników, oddalonych nawet o setki tysięcy kilometrów, do wspólnej wirtualnej sesji zdjęciowej. Każda z osób wykonywałaby selfie z pomocą swojego, na przykład, smartfonu, a oprogramowanie umieszczałoby je wszystkie na pojedynczej fotografii. Użytkownicy byliby jednak w stanie zatrzymać zarówno oryginalne zdjęcie, jak i to grupowe, a nawet zmodyfikować wygląd grupowej fotografii, umieszczając siebie w innej jej części.Na razie nie wiadomo, czy omawiana funkcja byłaby dostępna tylko na iPhone’ach, iPadach, czy obydwu typach sprzętu. Być może z czasem poznamy szczegóły w tej kwestii.Rzecz jasna, skoro patent złożono już w 2018 roku, nie powstał on z myślą o pandemii COVID-19. Z resztą, skoro zatwierdzono go dopiero teraz, opisana koncepcja raczej nie zostanie zrealizowana w jej trakcie. Coś takiego mogłoby jednak ułatwić izolację społeczną podczas potencjalnej przyszłej pandemii. To powiedziawszy, nie wiadomo, czy Apple w ogóle zdecyduje się urzeczywistnić swój pomysł. Może inna firma zrobi go wcześniej – w końcu patent dotyczy tylko technologii pozwalającej na wykonywanie „zdalnych” grupowych selfie, a nie samej ich idei.Źródło: Patently Apple , Foto. tyt. Pexels/Dziubi Steenbergen