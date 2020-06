Burze w Polsce - najlepsze aplikacje burzowe do ich śledzenia na Androida i iOS

Zainstaluj choć jedną z nich.





Najlepsze aplikacje burzowe na Androida i iOS

Burzowo.info

Monitor Burz

Windy.com

Burzowy Pomocnik

Storm Radar

Dziś zerknąłem na prognozę pogody na następnie dni i zamarłem. Pal sześć, że długi weekend będzie deszczowy. Realnym problemem jest to, że deszczom towarzyszyć będą intensywne burze i potrwają one znacznie dłużej, niż do niedzieli. Zapewne słyszeliście o tym, że trąba powietrzna w Kaniowie wyrządziła gigantyczne straty, zrywając dachy z domów. W obliczu takich zagrożeń czasem lepiej pozostać w czterech ścianach. O nadchodzących burzach ostrzega garść ciekawych aplikacji. Zaprezentuję Wam najlepsze z najlepszych.Może nie najwyżej oceniana, ale uznawana przez wielu za najlepszą aplikacja Burzowo.info dostępna była pierwotnie wyłącznie w wersji webowej pod adresem - a jakże - Burzowo.info. Od jakiegoś czasu dostępna jest na systemy mobilne i automatycznie ostrzega stosownymi powiadomieniami Polaków o burzach znajdujących się w promieniu 20 kilometrów. Dzięki apce można nawet odczytywać w miarę dokładnie miejsca trafień piorunów. Z poziomu narzędzia da się uzyskać informacje dotyczące kierunku przechodzenia burzy, wiatru i panujących za oknem temperatur.Oto najwyżej oceniana aplikacja burzowa w Google Play. Monitor Burz od Sieci Obserwatorów Burz poinformuje o tym gdzie znajdują się burze i dokąd zmierzają, ostrzeże o nadchodzącej ulewie, a także wyświetli alert dotyczący silnych i porywistych wiatrów. Wyładowania atmosferyczne można śledzić na mapach w czasie rzeczywistym. Zdjęcia satelitarne Polski oraz innych krajów Europejskich zostały wykonane zarówno w świetle widzialnym, jak i podczerwieni. Monitor Burz traktowany jest jako najdokładniejsza ze wszystkich aplikacji tego rodzaju.Jeśli poszukujecie aplikacji burzowej wyświetlającej dane w bardzo atrakcyjny wizualnie sposób, to prawdopodobnie nie znajdziecie niczego lepszego ponad Windy.com. Narzędzie znane głównie za sprawą aplikacji webowej o tej samej nazwie prezentuje się fenomenalnie nie tylko na komputerze, ale również na smartfonie. Płynnie animowana w czasie rzeczywistym mapa dostarcza czytelnych informacji na temat temperatury, kierunku przemieszczania się mas powietrza oraz oczywiście uderzeń piorunów. Windy to jeden z najbardziej rozbudowanych programów pogodowych, z jakich można korzystać mobilnie.Burzowy Pomocnik agreguje informacje pogodowe czerpane z różnych innych popularnych wśród obserwatorów źródeł. Mając dostęp do danych publikowanych m.in. na lightningmaps.org, blitzortung.org, obserwatorzy.info oraz lowcyburz.pl będziecie pewni, że żadna burza nigdy Was nie zaskoczy. Interfejs jest prosty i czytelny i stanowi przeciwieństwo efektownego UI oferowanego przez Windy.com. Aplikacja za jakiś czas ma pozwalać nawet na monitorowanie czystości powietrza.Kolejną aplikacją pozwalającą śledzić z dużym wyprzedzeniem aktywność komórek burzowych jest Storm Radar. Pełnoekranowa interaktywna mapa daje wgląd w prognozę na 8 godzin do przodu, dając przy tym możliwość włączenia alertów o nadchodzących zagrożeniach. Storm Radar wyświetla szczegółowe informacje o sile burzy oraz jej parametrach. Za sprawą tej apki dowiecie się, czy niepogodzie towarzyszą wiatr, grad lub deszcz. Użytkownicy mogą tworzyć własne warstwy danych z informacjami o temperaturze, opadach i innych istotnych zjawiskach. Minus? Niezbyt czytelny interfejs.Źródło: mat. własny