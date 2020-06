Dropbox pracuje nad własnym menedżerem haseł

Tego się nie spodziewałam.





Dropbox Passwords

Strona aplikacji Dropbox Passwords w sklepie Google Play. |Źródło: Google Play

Menedżer haseł tylko na Androida?

Obrazy przedstawiające wygląd aplikacji Dropbox Passwords. | Źródło: Dropbox

Na rynku nie brakuje menedżerów haseł, przeznaczonych na przeróżne platformy, co z resztą pokazaliśmy w artykule na ich temat . Wygląda jednak na to, że wkrótce w tej kwestii wybór będzie jeszcze większy. Swój własny menedżer haseł tworzy bowiem Dropbox, serwis znany przede wszystkim z usługi przechowywania plików chmurze.Menedżer haseł to samodzielny program lub część większego programu (choćby przeglądarki internetowej), który pozwala użytkownikowi na zarządzanie ważnymi danymi uwierzytelniającymi – kontami, hasłami, kodami PIN, i nie tylko. Jest on bezpiecznym magazynem, który przechowuje te dane w zaszyfrowanej formie. Taki program może nie dość że automatycznie wypełniać formularze (na przykład na stronach internetowych), to generować losowe, niemożliwe do zgadnięcia hasła.Dropbox w żaden sposób nie zapowiadał, że pracuje nad własnym menedżerem haseł. Firma prawdopodobnie próbowała utrzymać to przedsięwzięcie w tajemnicy – tajemnicy, która wyszła na jaw, gdy w sklepie Google Play nagle pojawiła się aplikacja Dropbox Passwords . Jest to aplikacja wciąż rozwijana, w ramach wcześniejszego dostępu. Każdy może ją pobrać, ale zalogowanie się w niej i korzystanie z niej jest możliwe dopiero po otrzymaniu specjalnego zaproszenia.Dropbox nie określa swojej aplikacji jako menedżer haseł, ale jak można wyczytać w jej opisie, ta posiada wszystkie jego cechy. Pozwala ona bowiem przechowywać swoje hasła, generować nowe, a także, dzięki automatycznej synchronizacji, uzyskiwać dostęp do zapisanych haseł na różnych urządzeniach.Z reguły menedżery haseł powstają z myślą o wielu platformach i choć póki co menedżer haseł Dropboxa pojawił się jedynie na Androidzie, prawdę mówiąc wątpię, by w jego przypadku miało być inaczej. W końcu, to właśnie multiplatformość jest jedną z najważniejszych cech menedżerów haseł, które przyciągają użytkowników, zaraz obok gwarancji bezpieczeństwa. Jeśli jednak Dropbox Passwords nie wyjdzie poza Androida, uważam, że będzie to strzałem w stopę.A na jakim modelu biznesowym będzie oparta aplikacja Dropboxa? Na podstawie powyższych zrzutów ekranu, na których widnieje napis „Premium App”, można podejrzewać, że nie będzie to usługa darmowa. Rzecz jasna, nie mam nic przeciwko płatnym aplikacjom, dopóki te oferują funkcjonalności rzeczywiście warte swej ceny. Dropbox będzie musiał jednak przekonać do swojej usługi użytkowników, którzy mogą korzystać chociażby z darmowego LastPassa.Z niecierpliwością czekam na więcej szczegółów na temat menedżera haseł Dropboxa. Jestem niezmiernie ciekawa, jakie plany firma ma względem tej usługi.Źródło: Android Police