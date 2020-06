Wyszukiwarka Google pokaże szczegółowe godziny otwarcia restauracji i innych obiektów

Potrzebna nowość.





Nowe funkcje w Google Moja Firma l Źródło: Seach Engine Land

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nieco skomplikowała życie wielu ludzi – w tym także właścicieli restauracji czy innych obiektów. Musieli oni zmienić godziny otwarcia lokali i przystosować się do nowej rzeczywistości.Zapewne jeśli szukacie informacji o tym czy dana restauracja jest otwarta, to wpisujecie zapytanie do Map Google lub wyszukiwarki od Google. Ten sposób jest niemalże błyskawiczny i najłatwiejszy. Do tej pory jednak właściciel placówki dodać mógł wyłącznie suche dane o godzinach działalności. Funkcja uległa rozszerzeniu.Pełną listę widać na poniższym zrzucie ekranu.Funkcja z pewnością się przyda.w stosunku do potrzeb właścicieli przeróżnych obiektów. Jest to również świetna zmiana dla użytkowników, którzy otrzymają klarowny zestaw danych odnośnie funkcjonowania np. restauracji, z której usług chcą skorzystać.Źródło: Google Search Engine Land / Foto. Google