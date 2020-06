Android 11 utrudni instalowanie aplikacji spoza Google Play

Spory mankament.





Aplikacje spoza Google Play w Androidzie 11

Obecnie instalowanie plików .apk wygląda tak. | Źródło: Android Police

W Androidzie 11 proces jest niepotrzebnie utrudniony. | Źródło: Android Police

"Sposób, w jaki konfigurowane są system plików i podłączenia pamięci masowej w Androidzie R zmienił się diametralnie. Gdy aplikacja uruchamia się bez stosownego pozwolenia, wyświetla widok systemu plików, który nie pozwala na zapis do niektórych katalogów (np. Android / obb). Po przyznaniu aplikacji uprawnień, widok ten nie jest już adekwatny i musi zostać zaktualizowany do widoku, który uwzględnia udzielone aplikacji pozwolenie na dokonywanie zapisu w niektórych katalogach. Ze względu na sposób skonfigurowania systemu plików w Androidzie R, zmiana tego widoku "w locie" nie jest możliwa."

Złe wiadomości dla przyszłych użytkowników Androida 11, którzy lubią instalować na smartfonie lub tablecie aplikacje spoza oficjalnego sklepu Google Play. Korzystający z wczesnej bety nowej wersji systemu operacyjnego Google ze smutkiem spostrzegli, że firma chce utrudnić ten proces. Instalacja plików .apk skutkuje błędem i nie jest to wcale bug związany z OSem.Instalowanie aplikacji spoza Google Play jest obecnie możliwe i wymaga ze strony użytkownika zmiany jednej opcji w ustawieniach urządzenia. Decydując się na takie działanie warto wiedzieć, że wgrywanie apek spoza sklepu wiąże się z ryzykiem zainstalowania szkodliwego oprogramowania - o ile program nie pochodzi z zaufanego źródła. Istnieją deweloperzy, który swoje dzieła udostępniają tylko w taki sposób. Przez dłuższy czas właśnie za pomocą tej metody Epic Games udostępniało Fortnite, a dzięki plikom .apk można wgrać usługi Google na smartfony Huawei . Google chce trochę skomplikować to zadanie.Obecnie system pyta użytkownika czy chce dać uruchomionemu plikowi .apk zezwolenie na instalację. Pozytywna odpowiedź daje możliwość procedowania tej czynności. W wersji beta Androida 11 po przejściu do ustawień i udzieleniu zgody na instalowanie niezaufanych aplikacji widok pliku .apk wraz z instalatorem zostaną zamknięte i trzeba je uruchamiać ponownie. Testerzy zgłosili sprawę do Google poprzez issue tracker, ale okazuje się, że omawiane zachowanie jest poprawne i "działa jak powinno".Zmiana jest ponoć wyruszona przez nowy system zarządzania plikami o nazwie Scoped Storage. Przedstawiciele firmy z Mountain View wyjaśniają:Miejmy nadzieję, że firma do momentu premiery stabilnej wersji systemu opracuje rozwiązanie, które nie wymaga zamykania aplikacji do zmiany ich uprawnień do odczytu/zapisu.Źródło: Android Police