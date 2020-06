Awaria dysku lub atak ransomware? Zobacz, jak zabezpieczyć cenne dane

Wygodne rozwiązanie.

Ransomware to jedna z najpopularniejszych metod ataku stosowanych przez cyberprzestępców na przestrzeni ostatnich lat. Oprogramowanie szantażujące jest genialne w prostocie swojego działania. Przestępcy za pomocą odpowiednich programów szyfrują pliki na komputerze ofiary, by potem zażądać za ich odblokowanie. Skalę problemu doskonale obrazują chociażby wydarzenia towarzyszące słynnemu atakowi WannaCry z maja 2017 roku.W połowie 2017 roku aplikacjamizainfekowano ponad 300 tysięcy komputerów w 99 krajach na całym świecie. W wielkoskalowej akcji hakerów ucierpiały brytyjska służba zdrowia, Fedex, Deutsche Bahn, czy też hiszpańska Telefónica. W Polsce za sprawą luki w oprogramowaniu Windows zainfekowano co najmniej kilka tysięcy urządzeń, co zdestabilizowało pracę wielu firm operujących w naszym kraju. Specjaliści z FortiGuard Labs firmy Fortinet podają, że narzędzia typu ransomware wciąż pozostają skuteczne, a cyberprzestępcy atakują za ich pomocą coraz częściej także osoby prywatne.Wyobraźcie sobie, że macie na swoim komputerze kolekcję zdjęć z ostatnich 15 lat. Lubicie do nich cyklicznie wracać i są dla Was ważnym magazynem wspomnień. Pewnego dnia uruchamiacie komputer i z przerażaniem odkrywacie, że te pliki wraz z innymi, być może jeszcze ważniejszymi, zostały zaszyfrowane, a w zamian za ich odszyfrowanie przestępcy żądaną określonej, niemałej kwoty pieniędzy. W takiej sytuacji należy liczyć się z utratą danych nawet w przypadku zapłaty okupu! Taka sytuacja miała miejsce choćby w przypadku ransomware Ryuk. Tam w efekcie błędu aplikacji służącej do odszyfrowywania zarażonych Ryukiem plików niemożliwym było odzyskanie dostępu do części danych.Cyberprzestępcy w swoich działaniach bywają nawet na tyle bezczelni, aby żądać za odzyskanie plików podwójnych opłat. Na komputerach nierzadko przechowywane są informacje poufne, związane z pracą lub życiem prywatnym, w których w szczególności lubują się hakerzy. Przestępcy odpowiedzialni za ransomware Ako żądali okupu nie tylko za odszyfrowanie plików, ale także za... usunięcie ze swoich komputerów danych, które wcześniej udało im się ukraść! Zdaniem ekspertów trend ten może zyskiwać na znaczeniu.Na domiar złegoto niejedyne zagrożenie, które prowadzić może do bezpowrotnego skasowania danych. W Internecie nie brakuje szkodliwego oprogramowania mającego na celu nie tylko kradzież danych, ale przy okazji wyrządzanie jak największych szkód. Doskonałym przykładem jest tutaj wirus KBOT atakujący pliki systemowe bez możliwości ich odzyskania. Jeśli przechowujecie swoje cenne pliki na tym samym dysku, na którym zainstalowany jest system, istnieje duże prawdopodobieństwo ich utraty w wyniku działania takiego lub podobnego malware. Koszt odzyskania danych bywa astronomiczny, ale często jest wydatkiem, który należy ponieść, jeśli na komputerze tkwiły jakieś istotne dane.Niestety, oprogramowanie antywirusowe nie zawsze jest gwarantem pełni bezpieczeństwa. Niektóre antywirusy, zwłaszcza bezpłatne, nie radzą sobie dobrze z wszystkimi zagrożeniami. Rozwiązanie problemu na szczęście istnieje. Jedyną skuteczną i komfortową metodą na zapewnienie swoim danym pełni bezpieczeństwa stanowi archiwizowanie ich w chmurze.Jakiś czas temu na łamach naszego serwisu prezentowaliśmy możliwości usługi Cloud Backup oferowanej przez firmę. Skupiliśmy się wtedy na jej aspekcie stricte funkcjonalnym. Sprawdziliśmy, z jakich centrów danych korzysta, jak chroni bezpieczeństwo plików oraz jak niezwykle prosta jest jej obsługa. Warto dodać, że Cloud Backup to także doskonałe zabezpieczenie przed atakami typu ransomware. Ochrona, dzięki której nie trzeba płacić nikomu ani złotówki okupu, a i tak można odzyskać zaszyfrowane lub utracone w jakikolwiek inny sposób pliki.