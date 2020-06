Humble Software Bundle 3. Dbanie o system i obróbka multimediów za ułamek ceny

Kojarzony głównie z grami na PC Humble Bundle już od dawna rozszerzył tematykę swoich paczek. Możemy natknąć się na ebooki, kursy, komiksy, muzykę, zasoby dla twórców gier i oprogramowania, konsolowe produkcje czy właśnie programy użytkowe różnej maści. Tym razem Humble Software Bundle 3 zbiera garść pozycji firmy Ashampoo.



Trzy programy użytkowe już za 1 euro

W najtańszym progu mamy Ashampoo Backup Pro 14 do tworzenia kopii zapasowych, Ashampoo Uninstaller 9 do sprawnego odinstalowywania zwykłych programów czy np. toolbarów i Ashampoo Snap 11, który umożliwia robienie zrzutów ekranu i nagrywanie wideo z ekranu plus dodatkową obróbkę stworzonych materiałów. Tradycyjnie pierwszy próg, to tylko 1 euro, czyli w obecnej chwili około 4,50 złotych.



Najniższy próg za 1 euro / foto. Humble Bundle



Drugi wariant ma zawsze cenę powyżej średniej płaconej w danej chwili przez klientów, więc to zmienny próg. Teraz wynosi 11,05 Euro (około 50 złotych). W jego skład wchodzi dodatkowo Ashampoo WinOptimizer 18 pozwalający zoptymalizować zainstalowanego Windowsa, Ashampoo PDF Pro 2 do tworzenia i edycji dokumentów PDF oraz automatycznie poprawiający fotki (są też ustawienia ręczne) Ashampoo Photo Optimizer 7.



Pełna paczka Ashampoo to aż 12 programów

W najbogatszym ostatnim progu dochodzi aż 6 programów: Ashampoo SoundStage Pro, Ashampoo Video Optimizer Pro, Ashampoo Cinemagraph, Ashampoo Photo Commander 16, Ashampoo Burning Studio 21 i jako roczna subskrypcja Ashampoo Driver Updater. Dzięki nim m.in. dodamy głębi przestrzennej dźwięku mając tylko słuchawki stereo, poprawimy pliki wideo, utworzymy coś na kształt ruchomych pocztówek, posortujemy zdjęcia, nagramy płyty DVD czy Blu-Ray i zadbamy o aktualne sterowniki.



Średni dynamicznie zmieniający cenę wariant / foto. Humble Bundle



Za wszystkie opisywane programy zapłacimy w Humble Software Bundle 3 18,50 Euro (około 82 złote). Jeśli już jakaś pozycja czy nawet kilka z paczki nas zainteresuje, to raczej nie będziemy używać dosłownie wszystkiego, co kupimy. Ale wtedy i tak warto się zainteresować bundlem, bo 18,50 Euro, to mniej niż najtańsza licencja pojedynczego elementu całego zbioru (Humble Bundle podaje, że Driver Updater na rok to koszt 29,99 dolarów, więc mniej więcej 21 euro).



Najbogatsza oferta w cenie 18,50 euro / foto. Humble Bundle



Oferta dostępna pod tym adresem jest ważna do 24 czerwca i kończy się tego dnia o godzinie 20:00. Według danych sklepu, za całość musielibyśmy normalnie zapłacić aż 619 dolarów (2450 złotych), a nie nieznaczne w porównaniu do pełnej kwoty 82 złote. To oszczędność ponad 2350 złotych.

Paczka oprogramowania od Ashampoo.