Firefox pozwoli zapisać hasła do pliku CSV. Niebezpieczne, ale może być przydane

Jak eksportować hasła do pliku CSV w Firefox?

Uruchom przeglądarkę Firefox Nightly. Kliknij ikonę profilu i wybierz opcję "Dane logowania i hasła". Kliknij ikonę menu w prawym, górnym rogu i wybierz opcję Export logins. Najpierw przeglądarka poinformuje nas o potencjalnym zagrożeniu, a następnie będziemy musieli potwierdzić naszę decyzję za pośrednictwem Windows Hello. Wybierz lokalizację, gdzie ma zostać zapisany plik CSV.

Do Firefoxa trafiła właśnie ciekawa funkcja związana z bezpieczeństwem, która pozwala na eksport do pliku naszych haseł zapisanych w przeglądarce. Te dane. Tego typu funkcja istnieje już w Chrome, a teraz pojawiła się również u jego głównego konkurenta.Możliwość eksportu jest jeszcze w fazie rozwoju i jest dostępna na razie w ramach testowej wersji. Po zakończeniu testów trafi ona również do stabilnej wersji Mozilli, a tym samym do wszystkich użytkowników tej przeglądarki.Zapisywanie haseł do pliku w Firefox Nigthly | Źródło: WłasneTrzeba mieć na uwadze to, że w takiej formie naszei są przechowywane w zwykłym pliku. Rzecz jasna ostatnią rzeczą jaką byśmy chcieli, to aby ten plik trafił w niepowołane ręce. Dlatego funkcji tej trzeba używać z ogromną rozwagą.Źródło: MSPoweruser