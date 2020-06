Asystent Google od teraz z funkcją przekazywania tylko dobrych wiadomości

Wspaniała funkcja.





Dobre wiadomości od Asystenta Google

Dobre wiadomości od Asystenta Google już działają w Polsce. | Źródło: mat. własne

Brakuje Wam dobrych wiadomości? Macie wrażenie, że w mediach i sieci można usłyszeć i wyczytać komunikaty niemal wyłącznie o negatywnym wydźwięku? Firma Google znalazła na to sposób. Od teraz możecie zapytać swojego Asystenta Google o pozytywne, inspirujące i krzepiące wiadomości z całego świata!Słyszeliście o lekcjach ograniczania zużycia wody organizowanych w Kapsztadzie? Albo o aplikacji przypominającej popularną grę Pokemon Go, która ratuje lasy Indonezji? To tylko wybrane inicjatywy, dzięki którym ludzie chcą uczynić świat lepszym. Jest ich znacznie więcej i Google chce, abyście o nich usłyszeli. Wystarczy uruchomić Asystenta - np. mówiąc "OK Google" lub przytrzymując przycisk ekranu głównego smartfona - i wymówić komendę "Powiedz mi coś dobrego". Spróbujcie!Asystent Google w odpowiedzi przekaże Wam w języku polskim streszczenia artykułów opowiadających wyłącznie pozytywne historie. Jest ich naprawdę sporo i pochodzą z całego świata. Za wybór i opracowanie artykułów odpowiada zespół niezależnego projektu dziennikarskiego Outride.rs.Dobre wiadomości będą przygotowywane i dodawane do Asystenta Google systematycznie, kilka razy w tygodniu, a czytał je będzie dla Was Jakub Górnicki, współzałożyciel Outride.rs. Newsy będą pochodzić z rzetelnych i zweryfikowanych źródeł, a po odtworzeniu zapowiedzi Asystent umożliwi Wam przejście do oryginalnego artykułu.Źródło: Google Polska