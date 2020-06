Nowy MX Linux 19.2 jest szybki jak błyskawica

Pobierz i sprawdź go.





Zmiany w MX Linux 19.2

"Standardowe wydania MX-19.2 (32-bitowe i 64-bitowe) zawierają najnowszy kernel debian 4.19 i w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce w przeszłości, aktualizują się samoczynnie w sposób domyślny. ISO AHS (Advanced Hardware Support) wykorzystuje kernel debian 5.6, mesa 20, podobnie jak zaktualizowaną paczkę firmware"

Miłośnicy Linuxa, mam coś w sam raz dla Was. Jeśli szukacie lekkiej, szybkiej i stabilnej dystrybucji, to właśnie ją znaleźliście. Wydany kilka dni temu MX Linux 19.2 to doskonała propozycja nie tylko dla nowych i wydajnych komputerów, ale także tych, które najlepsze czasy mają już za sobą, a ich moc obliczeniowa pozwala wiele do życzenia. Oparty na Debian Buster 10 z aktualizacjami z Debian Buster 10.4 system trafił już do naszej bazy plików.MX Linux 19.2 to oprogramowanie dystrybuowane w wersjach 32-bitowej i 64-bitowej. Od ponad roku większość narzędzi w systemie dostępna jest także w polskiej wersji językowej. Z systemu korzystać może po zainstalowaniu go na dysku twardym komputera, ale także w trybie Live - wystarczy do tego pendrive o pojemności 8 lub 16 GB. Z instalacją ma poradzić sobie nawet początkujący użytkownik.W nowym wydaniu znajdziecie paczkę zaktualizowanych programów, stanowiących swoisty niezbędnik: Clementine 1.3.1, GIMP 2.10.12, MESA 18.3.6, Firefox 76, VLC 3.0.10, Thunderbird 68.6.1 i LibreOffice 6.1.5., czytamy w komunikacie od deweloperów.W dzienniku zmian widnieje ważna informacja dla osób korzystających z układów graficznych Intela. Niektórzy użytkownicy chipsetów wideo od Intela będą musieli skorzystać z komendy i915.invert_brightness=1 przy rozruchu.MX Linux 19.2 pobierzecie z naszej bazy z oprogramowaniem, za darmo.Źródło: MX Linux