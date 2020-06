Lubiana funkcja z Chrome trafi do Safari w iOS 14

Spore ułatwienie.





Automatyczne tłumaczenie stron internetowych w Safari

Tłumaczenia w iOS 14 dostępne również poza przeglądarką internetową

Wczoraj na łamach naszego serwisu pisaliśmy o tym, które smartfony iPhone dostaną aktualizację do iOS 14 . Dziś serwujemy informację dotyczącą najnowszej wersji OSu Apple, mogącą zainteresować osoby korzystające z przeglądarki internetowej Safari. Jak donosi serwis 9to5Mac, wraz z nowym systemem otrzyma ona arcypraktyczną funkcję znaną do tej pory m.in. z aplikacji Chrome Serwis źródłowy donosi, że Apple pracuje nad wprowadzeniem wbudowanego tłumacza do przeglądarki internetowej Safari, równolegle do opracowywania wsparcia dla Apple Pencil na stronach internetowych. Obie wzmiankowane techniki goszczą we wczesnym buildzie iOS 14. Do tej pory za tłumaczenia pojedynczych wyrazów i fraz na iOS odpowiadała Siri. Wraz z udostępnieniem aktualizacji systemu może się to zmienić.9to5Mac podaje, że wbudowany w Safari translator będzie pozwalał użytkownikom tłumaczyć całą zawartość stron internetowych bez dodatkowego oprogramowania stron trzecich. Oczywiście tłumaczenia będą opcjonalne, ale można je będzie zautomatyzować. Safari samodzielnie wykryje język tekstu. Co ciekawe, użytkownik iOS 14 dostanie możliwość przełączania się pomiędzy tekstem oryginalnym i przetłumaczonym bez konieczności przeładowywania strony.Dziennikarze, którzy mieli możliwość przetestować wczesny build iOS 14 donoszą, że Apple chce rozciągnąć tłumaczenia na cały system, a także wybrane aplikacji, w tym App Store. Tutaj z funkcji tej będzie można skorzystać na przykład do tłumaczenia recenzji napisanych w innych językach. Translator ma działać w trybie offline dzięki silnikowi neuronowemu (Neural Engine), bez połączenia z siecią, co ma być gwarantem tego, że tekst nie będzie wysyłany na żadne serwery.Premiera iOS 14 odbędzie się w trakcie WWDC 2020. Wydarzenie wystartuje 22 czerwca bieżącego roku. Ujrzymy tam debiut nowych wersji systemów macOS, watchOS i tvOS.Źródło:, zdj. tytułowe: Canva Pro