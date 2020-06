Aplikacja iTaxi zintegrowana z HMS trafiła do Huawei AppGallery

Kolejna nowość w AppGallery.





– Pozyskanie aplikacji iTaxi do AppGallery, także dla smartfonów z HMS, to kolejny dowód na to, że nasz ekosystem rośnie w siłę. Konsekwentnie realizujemy daną naszym użytkownikom obietnicę, że znajdą w AppGallery szeroką paletę aplikacji ułatwiających im codzienne życie, w tym bardzo ważną grupę aplikacji transportowych. Dostępność aplikacji iTaxi na pewno ucieszy użytkowników naszych najnowszych smartfonów z serii P40 i nowych modeli serii Y

Huawei robi co może aby wypełnić braki w własnym sklepie z aplikacjami, który ma stanowić alternatywę dla Google Play.Proces pozyskiwania nowych, a co najważniejsze, istotnych dla użytkowników aplikacji w ostatnim czasie mocno przyspieszył. W AppGallery pojawiło się już kilka(niestety wciąż nie działają one na smartfonach bez usług Google), a dziś ogłoszono, że do sklepu trafiło iTaxi.To ważna informacja dla osób korzystających z usług firm przewozowych bowiem takie aplikacje jak Uber wciąż nie działają na telefonach Huawei z HMS. Doskonałą laternatywą może być zatemIntegracja z HMS oznacza, że aplikację iTaxi można pobrać z Huawei AppGallery na najnowsze smartfony z portfolio marki – Huawei Mate 30 Pro, smartfony z serii P40, nowe telefony z serii Y – Y5p i Y6p oraz składany smartfon Mate Xs. O HMS oparte są także najnowsze tablety Huawei – MatePad Pro i MatePad T8. Dostępna jest także w AppGallery na starszych modelach urządzeń opartych o Google Mobile Services.- powiedział Witold Walczak, dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska.iTaxi to polska platforma technologiczna łącząca taksówkarzy i pasażerów poprzez aplikację mobilną, która działa na rynku od ponad 7 lat obejmując swoim zasięgiem największe miasta w Polsce.Źródło: Huawei / foto. iTaxi