Warto zaglądać do AppGallery, Huawei zaskakuje bonusami

Huawei konsekwentnie realizuje w tym roku swój plan rozwoju autorskiego ekosystemu i sklepu z aplikacjami. Wyrazem tego jest oczywiście doskonalenie pakietu usług wchodzących w skład Huawei Mobile Services (HMS). Możliwościom sklepu Huawei AppGallery przyglądałem się już promocjami i gratisami. Donoszę, że w połowie 2020 roku sytuacja wygląda znacznie lepiej, a zakup smartfonów Huawei stał się jeszcze bardziej opłacalny.



Huawei w ostatnich miesiącach przeprowadza szeroko zakrojoną ofensywę cenową na polskim rynku. Urządzenia tej marki zawsze cechowała co najmniej dobra relacja ceny do możliwości, ale przykład smartfonów Huawei z serii





Huawei Y6P / Foto. Instalki.pl



Jakby tego było mało, Huawei do swojego sprzętu dorzuca często niezłe gratisy. Kupujący smartfony Huawei P40, P40 Pro, P40 lite i P40 lite E, a od niedawna także obecni posiadacze pozostałych urządzeń bazujących na Huawei Mobile Services (Huawei Mate 30 Pro, Huawei Y6p i Y5p) aż do końca sierpnia odebrać mogą 6 miesięcy dostępu do muzycznego serwisu Tidal za darmo. Wystarczy zalogować się za pomocą ID Huawei na smartfonie, a następnie odebrać ofertę w aplikacji Member Center. Mało? Wszystkie smartfony Huawei oparte o HMS w cenie telefonu otrzymują dokładną nawigację AutoMapa z mapami Polski i bezterminową licencją. W tym wypadku mowa o modelach Mate 30 Pro, P40 Pro, P40, P40 lite i P40 lite E, a nawet najtańszych Huawei Y6P i Y5P.



Korzyści towarzyszące zakupowi to jedno - kolejne czekają w AppGallery

Autorski sklep z aplikacjami Huawei AppGallery na tę chwilę oferuje 35 000 aplikacji z całego świata, w tym 900 z Polski. W zasadzie każdego tygodnia do oferty dołączają nowe propozycje, które da się łatwo wyszukiwać za sprawą przejrzystej kategoryzacji w zakładce Kolekcje. Sklep jest przemyślany, dobrze zaprojektowany i po prostu przyjazny w obsłudze. O jakości zawartości sklepu, a także rosnącej jego popularności niech świadczy fakt, że na przestrzeni ostatniego roku liczba pobrań wzrosła 4-krotnie.





Aplikacji w AppGallery wciąż przybywa



W Huawei AppGallery użytkownicy smartfonów Huawei niespodzianki napotkają w zasadzie na każdym kroku. Obecnie są nimi m.in. kupon o wartości 20 złotych na pierwsze zakupy za minimum 50 złotych w aplikacji Allegro, pobranej z tego sklepu, czy też 3-miesięczny dostęp do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go.



