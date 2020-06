Czerwiec w Xbox Games with Gold. Pierwsze gry już dostępne

Pełna lista gier w czerwcowym Games with Gold

Shantae and the Pirate’s Curse dostępne od 1 do 30 czerwca na Xbox One

Destroy All Humans! dostępne od 1 do 15 czerwca na Xbox One i Xbox 360

Coffee Talk dostępne od 16 czerwca do 15 lipca na Xbox One

Sine Mora dostępne od 16 do 30 czerwca na Xbox One i Xbox 360

Shantae and the Pirate’s Curse

Destroy All Humans!

Dziś jest 1 czerwca, czylii nowy zestaw czerwcowych gier można potraktować trochę jak taki prezent. Wszak niezależnie od wieku, każdy ma w sobie wewnętrzne dziecko :).Już dziś możemy więc zagrać w Shantae and the Pirate’s Curse. To klasyczna platformówka 2D. Podczas zabawy przemierzamy kolejne poziomy, rozwiązujemy ciekawe zagadki oraz toczymy zacięte walki z przeciwnikami. Jest to druga część cyklu, ale znajomość pierwszej części gry nie jest niezbędna. W grze po raz kolejny wcielamy się w tytułową postać kobiety-dżina.Remake pierwszej odsłony serii humorystycznych gier akcji Destroy All Humans! wydanej w 2005 roku. Jeszcze raz wcielamy się w obcego o imieniu Crypto, który terroryzuje naszą planetę.W kolejne gry, czyli( gdzie wcielamy się w pracownika kawiarni obsługującego mieszkańców Seattle) oraz(remaster shoot'em upa, w którym bierzemy udział w walce ze złym Imperium), będziemy mogli zagrać jużNie można nie wspomnieć o tym, że gry ze wstecznej kompatybilności Xbox 360 są przypisywane do naszego konta i działają nawet wtedy, gdy nie mamy aktywnego konta Gold. W przypadku gier z Xbox One, będzie mogli w nie zagrać przez cały okres aktywnego konta Gold.Źródło: Microsoft