Ta tapeta jest w stanie zepsuć smartfony z Androidem

Uważajcie.



Malownicza tapeta, która szybko zaczęła krążyć po mediach społecznościowych może powodować problemy na wybranych smartfonach z Androidem – w momencie, w którym zostanie ona ustawiona jako główna, ekranowa tapeta. Wybór obrazu tła smartfona jest oczywiście jedną z najbardziej podstawowych rzeczy u wielu osób, jednak najwyraźniej wybranie dowolnej fotografii nie jest już do końca bezpieczne. O całej sprawie poinformowała osoba, która jest odpowiedzialna między innymi za sprawdzone przecieki dotyczące smartfonów Samsunga – Ice Universe.



Na pierwszy rzut oka tapeta faktycznie wygląda niewinnie – można nawet powiedzieć, że wygląda całkiem nieźle. Niestety ustawienie jej jako tła ekranu spowoduje awarię urządzenia.





Takich obrazów może być więcej





Ustawienie obrazu jako tapety powoduje ciągłe włączanie oraz wyłączanie ekranu na smartfonach z Androidem. Ponowne uruchomienie urządzenia nie rozwiązuje problemu, usterka nawraca od momentu załadowania się systemu operacyjnego.Sam obraz nie powoduje problemów w aplikacji Zdjęcia Google, tak więc nie ma co obawiać się o to, że kiedy tapeta zostanie wysłana, to automatycznie spowoduje ona problemy na sprzęcie. Co ciekawe, fotografia zupełnie inaczej reaguje chociażby z chińskim serwisem społecznościowym Weibo.Najwyraźniej cała sprawa związana jest z– smartfony z Androidem 10 oraz starszym nie są w stanie tego wykonać. Android 11 ma rozwiązywać ten problem, głównie za sprawą funkcjonalności dodanej do niego uprzednio przez Google.Oznacza to niestety coś gorszego. Problem może nie być powiązany tylko i wyłącznie z jedną tapetą. Bardzo możliwe, że w sieciJedynym rozwiązaniem problemu jest uruchomienie urządzenia w trybie awaryjnym i zmiana tapety na inny obrazek. Jeśli to się nie powiedzie, trzeba będzie uzyskaćŹródło: DT / fot. Andrew Guan - Unsplash