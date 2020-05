Oto najlepsze paczki ikon dla Androida. Sprawdź, jak je zainstalować

Przedstawiamy najciekawsze zestawy ikon do naszego Androida.













Jedną z najłatwiejszych, a zarazem najbardziej efektywnych metod zmiany wyglądu systemu Android, jest zmiana ikon aplikacji. Można to robić dla pojedynczej aplikacji wybierając swój plik graficzny lub skorzystać z jednej z paczek z ikonami, które w kilka sekund dostosują wygląd ikon w całym systemie.Kilka słów wstępu, otóż kwestia ikon w systemie Android jest nieco kłopotliwa. Od lat zarówno Google, jak i deweloperzy aplikacji starali się wprowadzić wspólny standard. Rezultatem jest… absolutny brak standardu. O ile Google i część deweloperów zdecydowali się na okrągłe ikonki, o tyle z częścią producentów bywa różnie. Dla przykładu weźmy firmę Huawei, której ikony nijak nie współgrają z ikonami innych firm.Powstały bałagan można jednak okiełznać w prosty sposób. Z pomocą przychodzą twórcy programów uruchamiających, czyli launcherów. Sklep Play oferuje kilka naprawdę ciekawych pozycji. Wymienię tylko kilka, z którymi miałem styczność w ostatnim czasie: Nova Launcher CPL (Customized Pixel Launcher) czy chociażby Lawnchair 2 . Wszystkie z nich pozwalają użyć paczek, aby zmienić wygląd ikon aplikacji. Co więcej, nawet producenci urządzeń dają swoim użytkownikom taką możliwość. Warto wspomnieć tutaj o OnePlus, którego launcher jest wyposażony w taką funkcję.Zmiana zestawu ikon jest bardzo prosta. W większości launcherów znajdziemy opcję zmiany ikon albo w głównym menu, albo w ustawieniach wyglądu. Po wejściu w konkretną opcję wybieramy interesujący nas zestaw i sprawdzamy czy konkretne ikony spełniają nasze oczekiwania.Pierwszą paczką ikon, którą chciałbym Wam przedstawić jest Delta . Twórca tego zestawu zadbał, aby ikony zamiast kształtu, prezentowały zbliżony styl. Po zastosowaniu większość z aplikacji posiada pastelowe matowe ikonki. Małą niedogodnością jest to, że część aplikacji pozostaje przy swoich domyślnych ikonach. Jednak jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tego pakietu, to można wysłać prośbę do autora o zaktualizowanie niekompatybilnych ikon.Drugim zestawem, który prezentuje nieco odmienne podejście do tematyki ikon jest CandyCons . Jak sama nazwa wskazuje - ma być słodko i tak też jest. Ikonki mają żywsze kolory i często są narysowane zupełnie od nowa z podkreśleniem drobnych szczegółów. Podobnie jak w przypadku Delty, problemem są brakujące ikonki, jednak w tym przypadku nie rzucają się one aż tak w oczy. Autor postarał się, aby zestaw był jak najbardziej zbliżony do zalecanych przez Google standardów.Zupełnie inne podejście do tematyki ikon zaprezentowali autorzy pakietu Whicons . Ten rozwijany od sześciu lat projekt opiera się na minimalistycznym podejściu. Wszystkie ikony są białe, co w połączeniu z ciemnym motywem systemu daje bardzo ładny efekt. Paczka zawiera ponad sześć tysięcy ikon… jednak nie wszystkie z używanych przeze mnie aplikacji zostały uwzględnione. Można to jednak w dość łatwy sposób skorygować wybierając… podobną ikonę, gdyż większość Launcherów pozwala na zmianę zarówno ikony, jak i nazwy aplikacji.Podobnym do Whicons podejściem do tematyki ikon cechuje się Monoic . Pakiet ten również stawia na biel, która fenomenalnie współgra z ciemnym ekranem. W odróżnieniu do poprzedniej paczki, ikonki Monoic posiadają pierścień, które je otacza. O brakujące ikony można autora poprosić - jest to jednak płatne rozwiązanie. Można również wybrać inną ikonkę, tak jak w przypadku pozostałych pakietów.Dla sporej grupy producentów (głównie chińskich), iOS firmy Apple jest wyznacznikiem stylu, który warto naśladować. Oprócz kopiowania designu telefonu, ikony również są mocno inspirowane twórczością firmy z amerykańskiego Cupertino. Namiastką systemu iOS, są ikony iOS 11 Icon Pack , które jak sugeruje nazwa, czerpią garściami z tego, co znajdziemy w iPhone'ach z iOS 11. Co ciekawe, ikony same adaptują się do zastosowanego stylu, więc nawet jeśli nie ma ich w zestawie, to nie rzuca się to tak w oczy.Po przeciwnej stronie barykady stoi zestaw ikon Pixel Pie Icon Pack . Jak sugeruje nazwa, ikonki inspirowane są tym, co znajdziemy w telefonach Google Pixel z systemem Android 9.0 Pie. Zestaw wymusza na innych ikonach konkretny kształt, przez co są one np. okrągłe. Brakujące ikony nie rzucają się w oczy, gdyż system korzysta z dostępnego obrazu i adaptuje go do konkretnego stylu.Na koniec pozycja, która powinna zainteresować tych z Was, którym poprzednie zestawy nie przypadły do gustu. Icon Pack Studio pozwala na stworzenie swoich własnych zestawów ikon lub wybranie jednej z dostępnych paczek. Aplikacja tworzy plik APK z konkretnym stylem, który instalujemy i wybieramy w launcherze. Do wyboru jest kilka darmowych paczek oraz kilkanaście płatnych pozycji.Zmiana ikon systemu to prosty i szybki sposób na odświeżenie wyglądu swojego urządzenia. Launchery, oprócz możliwości zmiany ikon, dają swoim użytkownikom szereg ciekawych funkcji, który próżno szukać w systemowych rozwiązaniach. Serdecznie polecam paczki, które przybliżyłem w tym artykule jak i inne, których setki znajdziecie w Sklepie Google Play.