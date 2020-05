Oto najlepsze nowe funkcje w Windows 10 2004

Dużo zmian na lepsze.





Windows 10 2004 (May 2020 Update) - nowości

1. Odinstalowywanie niechcianych aplikacji systemowych

W końcu można odinstalować zbędne aplikacje systemowe w Windowsie 10. | Źródło: mat. własne

2. Praktyczny pasek FPS w grach

Licznik klatek oraz zużycia CPU, GPU i RAMu w Minecraft Dungeons dzięki nowej funkcji Xbox Game Bar. | Źródło: mat. własne

3. Reinstalacja Windowsa 10 z chmury

Reinstalacja Windowsa 10 jest jeszcze wygodniejsza. | Źródło: mat. własne

4. Zmiana nazw wirtualnych pulpitów

Tego mi brakowało! Zmiana nazwy pulpitów w Windows 10. | Źródło: mat. własne

5. Zaawansowane ustawienia powiadomień

Połóż kres irytującym powiadomieniom. | Źródło: mat. własne

Nowe, rozbudowane opcje powiadomień w Windows 10. | Źródło: mat. własne

6. Wygodniejsze parowanie Bluetooth

Aktualizacja Windows 10 May 2020 Update jest już udostępniana niemal wszystkim użytkownikom systemu Microsoftu i jeśli jeszcze nie widzicie jej w sekcji Windows Update swojego OSu, to możecie ją zainstalować dzięki tej w stu procentach skutecznej metodzie. Niektóre osoby korzystające z Windowsa 10 2004 uskarżają się na drobne problemy, ale u mnie póki co system działa świetnie. Chciałbym się podzielić z Wami najważniejszymi moim zdaniem usprawnieniami, które wprowadza najnowsza aktualizacja.No wreszcie! W końcu mogę odinstalować aplikacje systemowe, których nie używam i których po prostu nie chce widzieć w swoim systemie. Pierwsze do odstrzału idą Paint (w końcu w systemie gości Paint 3D) oraz WordPad. Lista opcjonalnych narzędzi do deinstalacji jest spora.Wciśnięcie kombinacji klawiszy Win+G w trakcie wirtualnej rozgrywki wywoła Xbox Game Bar. Aktywujecie go uprzednio w systemie w menu Ustawienia -> Granie -> Xbox Game Bar. Aby włączyć licznik klatek, pokazujący przy okazji obciążenie CPU, GPU i pamięci RAM, wystarczy po wciśnięciu kombinacji przesunąć ramkę w preferowane miejsce ekranu, nacisnąć przycisk pinezki, a następnie zamknąć Game Bar. Voila!To jest dopiero fajny feature! Od teraz przy reinstalacji systemu nie trzeba polegać na wersji ściągniętej wcześniej na pendrive'a. W menu resetowania komputera pojawiła się nowa opcja instalacji Windowsa 10 z chmury. Wybierając ją możecie być pewny, że pobrana zostanie najnowsza wersja oprogramowania z serwerów Microsoftu. To doskonała opcja dla osób dysponujących szybkim łączem internetowym.Jeśli podobnie jak ja używacie Windowsa 10 w pracy i operujecie na dużej liczbie aplikacji i okien, to wykorzystujecie zapewne regularnie funkcję wirtualnych pulpitów. Nowa aktualizacja Windows 10 2004 wprowadziła możliwość nadawania im nazw, co sprawia, że przełączanie się pomiędzy nimi jest jeszcze wygodniejsze.Majowa aktualizacja systemu Windows 10 pozwala przejąć pełną kontrolę nad powiadomieniami wyświetlanymi w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli któraś z aplikacji nadużywa swoich przywilejów wyciszcie ją, zamiast wyciszać przy okazji wszystkie inne powiadomienia. Zrobicie to klikając na ikonie koła zębatego obok wyskakującego przy pasku zadań komunikatu lub z poziomu pełnej listy powiadomień.Tutaj czeka na Was cała masa opcji - możliwość ukrycia banerów powiadomień, określania priorytetów powiadomień dla poszczególnych programów, wyciszenia dźwięków lub opcjonalna deaktywacja wyświetlania notyfikacji w centrum akcji.Wraz z najnowszą aktualizacją Windowsa 10 parowanie urządzeń wykorzystujących technologię Bluetooth stało się znacznie łatwiejsze. Od teraz można to zrobić z poziomu okienka z powiadomieniem, bez konieczności przechodzenia do Ustawień systemu.A jakie nowe funkcje Windowsa 10 2004 przypadły do gustu Wam? Jest tego całkiem sporo, więc wydaje mi się, że każdy doceni choć jedną z wielu zmian.Źródło: inf. własna