Facebook uruchamia aplikację Venue. To cyfrowy towarzysz podczas transmisji na żywo

Funkcje i interfejs aplikacji Venue l Źródło: Facebook

Facebook pewien czas temu powołał do życia specjalny zespół, którego zadaniem jest tworzenie eksperymentalnych aplikacji. Wszystko po to, by społecznościowy gigant wiedział czego potrzebują i oczekują konsumenci.Ma ona stanowić „drugi ekran” podczas transmisji na żywo. Chodzi o to, że na platformie znajdzie się lista trwających lub nadchodzących wydarzeń. Użytkownik, który wybierze jedno z nich, zostanie przekierowany do swoistego centrum informacyjnego. TamOrganizatorzy wydarzeń otrzymają także opcję np. tworzenia ankiet i zadania pytań.Facebook sam przyznaje, że platforma nie powstałaby, gdyby sytuacja na świecie byłaby „normalna” i ludzie mieli możliwość uczestniczenia w masowych imprezach.Tam konsumenci – w tym eksperci – również publikują aktualizacje do wydarzeń na żywo poprzez używanie specjalnych hasztagów. Twitter posiada także zespół kuratorski, gdzie podsumowywane są głośne eventy.Jeśli jednak spodoba się użytkowników, to jej zasięg zostanie rozszerzony. Stronę usługi znajdziecie zarówno w App Store , jak i Sklepie Play Źródło: Facebook