Huawei Video oraz Dailymotion ogłosili globalne partnerstwo

Huawei stara się jak może, by zatrzymać przy sobie użytkowników. W tym celu poszukuje alternatyw dla aplikacji Google, bez których obecności część konsumentów nie wyobraża sobie smartfona. Przykładowo – znane wszystkim Mapy zastąpione zostaną przez TomTom . Właśnie poznaliśmy szczegóły kolejnej współpracy.Jak ogłosił producent,, czyli jedna z najpopularniejszych platform pozwalających na publikowanie materiałów wideo. Serwis powstał miesiąc po debiucie YouTube i nie zdobył tak ogromnej popularności (300 milionów aktywnych osób miesięcznie). Działa on również na nieco innych zasadach – wrzucenie do sieci nie jest tak proste, jak w przypadku konkurencji.Nie da się ukryć, że jest to jedyna rozsądna alternatywa i decyzja Huawei nie dziwi. Nawiązanie partnerstwa technologicznego pomiędzy spółkami poskutkuje zintegrowaniem usługi Huawei Video z odtwarzaczem obecnym na Dailymotion.Szczerze w to wątpię, ale chiński producent nie ma raczej innego wyjścia. Jestem więc niezwykle ciekawy, jak współpraca z Dailymotion będzie prezentować się w praktyce i jak wzrośnie popularność tejże usługi po jej wdrożeniu do smartfonów Huawei.Źródło: Dailymotion / Foto. Dailymotion