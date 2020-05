Google Chat od teraz jako aplikacja progresywna w Chrome

Sprawdź, jak z niej skorzystać.





Jak zainstalować aplikację Google Chat w Chrome?

jeśli aplikacja jeszcze nie jest zainstalowana, otworzy się okienko pozwalające na jej pobranie

w prawym górnym rogu okna Google Chrome kliknij w ikonę trzech kropek i z rozwiniętego menu wybierz opcję Zainstaluj Hangouts Chat (Google tymczasowo stosuje nazwy Google Chat i Hangouts Chat równolegle)

i z rozwiniętego menu wybierz opcję (Google tymczasowo stosuje nazwy Google Chat i Hangouts Chat równolegle) w prawym górnym roku strony chat.google.com kliknij w Ustawienia (ikona zębatki), a potem w Zainstaluj Hangouts Chat

Aplikacja PWA Google Chat. | Źródło: Google

Google Chat, usługa znana dawniej pod nazwą Hangouts Chat, otrzymała nową aplikację. Jest to aplikacja webowa, ale opracowana w technologii Progressive Web Application (PWA), dzięki czemu działa jak aplikacja natywna. Poza tym, jest kompatybilna z każdym systemem, na którym można zainstalować Google Chrome w wersji 73, czyli Windowsem, macOS’em, Chrome OS’em oraz Linuxem.Chat nie jest pierwszą usługą Google, która doczekała się wersji PWA. Wcześniej to samo stało się w przypadku Zdjęć czy Dysku. Gigant z Moutain View twierdzi, że oparcie aplikacji na takiej technologii ma wiele zalet – pozwala na jej instalację bezpośrednio w Chrome, a na dodatek sprawia, że program jest aktualizowany automatycznie wraz z Chrome, co zwiększa jej bezpieczeństwo.Aplikacja PWA Google Chrome jest już dostępna dla wszystkich użytkowników korzystających z Google Chrome przynajmniej w wersji 73 (wydanej w marcu 2019 roku). Zatem, jeśli chcesz zainstalować ją w swojej przeglądarce, najpierw upewnij się, że ta jest zaktualizowana co najmniej do właśnie tej wersji. Następnie wykonaj poniższe kroki.Zaloguj się na chat.google.com (wymagane konto G Suite).Zainstaluj aplikację w dowolny z poniższych sposobów:Co ważne, jeśli w Chrome masz już skrót do strony chat.google.com, samodzielna aplikacja zostanie zainstalowana w Twojej przeglądarce automatycznie. Należy też pamiętać, że aby można było w aplikacji PWA czatować, oprócz niej musi być otwarta przeglądarka Google Chrome.Aby otworzyć Google Chat w Chrome, wystarczy w pasku adresowym wpisać tekst o treści chrome://apps i wybrać program spośród wyświetlonych aplikacji. Jeśli korzystacie z Chromebooka, aplikację PWA znajdziecie w Menu z aplikacjami (przycisk w lewym dolnym rogu ekranu).Źródło: Google ( 1 ) i ( 2 ), Foto. tyt. Canva/Google