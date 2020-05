Obyło się bez niespodzianki. Aktualizacja majowa Windowsa 10 sprawia problemy

A miało być tak pięknie.





Windows 10 May 2020 Update - problemy

Jedni już mają, inni wciąż czekają. | Źródło: Polska Grupa Windows 10

Tak, tak, to TEN dzień miesiąca. Dzień, w którym ja piszę o problemach z najnowszą aktualizacją Windowsa 10, a część czytelników naszego serwisu reaguje wzburzeniem, pisząc: "tylko u was wiecznie nie działa" oraz "u mnie działa" . Otóż po raz n-ty informuję, iż przekazywane przez nas informacje dotyczą incydentalnych, ale powtarzalnych przypadków, potwierdzanych w zdecydowanej większości przez Microsoft, dystrybutora oprogramowania. Wszelkie wnioski i zażalenia proszę kierować bezpośrednio do przedstawicieli Giganta z Redmond oraz osób poszkodowanych.Majowa aktualizacja Windowsa 10 została już udostępniona, a my tłumaczyliśmy już jak ją pobrać na kilka różnych sposobów , jeśli ta nie występuje u Was jeszcze w ramach Windows Update. Są to metody niezmiernie przyjazne, a wypadku, gdy te okażą się nieskuteczne, możecie sięgnąć po stary trik, opisany w tym miejscu , polegający na narzędziu Windows 10 Media Creation Tool . Zastanówcie się jednak poważnie, czy naprawdę warto się spieszyć.Najpowszechniejszym z błędów związanych z majową aktualizacją systemu Windows 10 wydają się na tę chwilę. BSOD pojawia się u różnych użytkowników z różnych powodów, a występowanie bugów potwierdziła już firma Microsoft. BSOD może pojawiać się w efekcie:Producent oprogramowaniajuż udostępnianie poprawki na wszystkich urządzeniach, na których mogą potencjalnie pojawić się kłopoty. Wygląda na to, że Windows 10 2004 będzie kolejną łatką dystrybuowaną na przestrzeni wielu tygodni.Niestety, lista problemów związanych z aktualizacją Windows 10 May 2020 Update jest już całkiem okazała i wykracza poza wymienione wcześniej mankamenty. Do najpopularniejszych i potwierdzonych przez Microsoft błędów należą te związane z:Być może warto rozważyć wstrzymanie się z procesem aktualizowania systemu do momentu usunięcia bugów występujących w omawianym patchu?Źródło: