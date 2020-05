Użytkownicy Windowsa 10 nie aktualizują swoich systemów. A Ty?

Dlaczego tego nie robisz?





Udziały poszczególnych wersji Windowsa 10 wśród użytkowników tego systemu. | Źródło: AdDuplex

Wielu użytkowników doczekało się już majowej aktualizacji systemu Windows 10, a osoby, u których nie pojawiła się ona automatycznie, mogą spróbować ją wymusić. Użytkownicy systemu Microsoftu dzielą się na entuzjastów pragnących instalować poprawki od razu po ich udostępnieniu oraz tych, którzy odwlekają ich wdrażanie tak długo, jak tylko mogą. Wygląda na to, że druga grupa stanowi globalnie grupę większościową.Windows 10 May 2020 Update zwany jest także Windowsem 10 2004, czyli następcą Windowsa 10 1909. Jeśli jeszcze nie wiecie skąd biorą się takie, a nie inne liczby oznaczające kolejne duże pakiety poprawek, w tym miejscu rozwiewaliśmy tego rodzaju wątpliwości. Najnowsze dane zaprezentowane przez AdDuplex sugerują, że Windows 10 2004 nieprędko stanie się najpopularniejszą wersją OSu rozwijanego przez giganta z Redmond.Najpopularniejsza wersja Windowsa 10 to wciąż Windows 10 1903, z którego. Ubiegłoroczna aktualizacja majowa znacząco przewyższą popularnością Windowsa 10 1909, wydanego w listopadzie 2019 roku. Nowsza wersja zainstalowana jest na komputerach osobistych 36,4% osób. Zaledwie co jedenasty użytkownik Windowsa 10 wciąż tkwi na edycji 1809, a mniej więcej co trzydziesty uparcie użytkuje Windowsa 10 1803. Windows 1709 obecny jest na ok. 1,1% PCtów.Windows 10 1909 nie przynosił wielu istotnych zmian, co może być jedną z wielu przyczyn jego relatywnie niewielkiej adopcji.są całkiem interesujące i może się okazać, że nowa łatka szybko zyska popularnością większą od poprzedniej.Ciekaw jestem Waszych powodów, dla których nie instalujecie najnowszych głównych aktualizacji Windowsa 10. Robicie to z przekory, czy może obawy przed niestabilną pracą systemu? A może z doświadczenia wiecie, że komputery nieaktualizowane to na ogół komputery użytkowane sporadycznie, służbowo oraz maszyny wykorzystywane w firmach, gdzie nikt nie zaprząta sobie głowy ich "ulepszaniem"?Źródło: AdDuplex , zdj. tyt.: Canva Pro