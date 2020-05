Co zrobić gdy na urządzeniu z Androidem kończy się miejsce na dane?

Doradzamy jak poradzić sobie z brakującą pamięcią w Androidzie.

Xiaomi Mi Box S / foto. Instalki.pl

Czy aby na pewno potrzebujesz aplikacji do wszystkiego?





Wyczyść system ze zbędnych aktualizacji

Wraz z rozwojem technologii, smartfony zyskiwały coraz więcej przestrzeni dyskowej. Początkowe kilkaset megabajtów zastąpiły dziesiątki, a nawet setki gigabajtów.. Sprawa ciągle pozostaje jednak problematyczna. Co zrobić gdy miejsce na urządzeniu ciągle się kończy?W 2020 roku nie wszystkie urządzenia wyposażone są w 128 GB pamięci NAND Flash. Z przyczyn głównie ekonomicznych, ciągle można spotkać urządzenia z 8 GB przestrzeni dyskowej. Doskonałym przykładem jest tutaj przystawka Xiaomi Mi Box S. To zaprezentowane pod koniec 2018 roku urządzenie nie imponuje specyfikacją techniczną - jest jednak jednym z najlepszych urządzeń w swoim przedziale cenowym.. Z telefonami jest niestety podobnie.Logicznym pomysłem jest, aby tam trzymać wszystkie dane. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, gdyż część urządzeń nie daje możliwości rozbudowania już dostępnej przestrzeni dyskowej. W tym przypadku trzeba trochę pokombinować, aby zminimalizować frustrację związaną z ciągłymi komunikatami o braku miejsca.Aby poprawnie rozwiązać problem kończącego się miejsca, musisz poprawnie go zidentyfikować. W niektórych przypadkach. Te pierwsze zajmują coraz więcej przestrzeni dyskowej, gdyż Google przestało tak restrykcyjnie ograniczać deweloperów co do wielkości plików APK. Przejrzyjmy zatem zainstalowane aplikacje i sprawdźmy czy aby absolutnie potrzebujemy apkę Akinatora i siedem różnych przeglądarek internetowych.Prawdą jest to, że aplikacje zajmują coraz więcej miejsca. Jest to spowodowane tym, że deweloperzy umieszczają bardzo dużo dodatkowych rzeczy w samym pliku APK. Aplikacja taka jak np., całkiem nieźle działa w wersji przeglądarkowej.. Takie rozwiązanie oferują m.in. Facebook i Twitter. Jeśli takowej nie ma, to warto zastanowić się nad dodaniem zakładki w przeglądarce do najczęściej odwiedzanych stron, które mają swoją aplikację w sklepie Play.W przypadku korzystania z kilku podobnych aplikacji warto zainteresować się agregatorami typu Disa . Używanie jednej aplikacji pozwoli Ci pozbyć się kilku zbędnych programów. Podobne rozwiązanie można zastosować również na komputerach, gdzie można użyć aplikacji jak np. Franz Bardziej problematyczne bywają serwisy multimedialne. Cieszące się dużą popularnością platformy streamingowe często znajdują swoje miejsce w naszych urządzeniach.. Dobrym rozwiązaniem jest Kodi , które może z powodzeniem obsługiwać platformy:i wiele innych. Ten “kombajn” wymaga jedynie zainstalowania kilku lekkich wtyczek. W moim odczuciu Kodi sprawdza się lepiej jako odtwarzacz Amazon Prime Video i HBO Go niż oficjalne aplikacje serwisów - zwłaszcza na Android TV.Sporo miejsca zajmują również, które są przechowywane w pamięci urządzenia - np., które są stosunkowo często aktualizowane. W przypadku takich aplikacji warto jest raz na jakiś czas przywrócić je do wersji systemowej - usunięte zostaną wszystkie niepotrzebne kopie aktualizacji. Można to zrobić z poziomu sklepu Play i wciśnięcie przycisku “Odinstaluj”. Po wszystkim można uruchomić instalację aktualizacji w sklepie Play. Tym sposobem można zwolnić kilkaset megabajtów.