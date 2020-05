Opera Mini 50 to idealna przeglądarka dla chcących blokować reklamy i oszczędzać transfer danych

Musisz ją wypróbować.





Opera Mini jest już z nami od 15 lat

Opera Mini pozwala zmniejszyć zużycie danych pakietowych. | Źródło: Opera

Trend tworzenia lekkich wersji aplikacji jest wybawieniem dla użytkowników tańszych i mniej wydajnych smartfonów. O popularności tego rodzaju rozwiązań niechaj świadczą pozytywne opinie na temat komunikatora Messenger Lite , czy też programu Facebook Lite . Miło mi poinformować, że za pośrednictwem naszej bazy plików od teraz pobrać można także apkę, czyli najnowsze wydanie lubianej, odchudzonej przeglądarki internetowej na Androida.Opera Mini 50 to największa aktualizacja programu spośród wszystkich, które udostępniano na przestrzeni ostatnich 5 lat. Interfejs narzędzia zmienił się nie do poznania i od teraz pozwala na jeszcze wygodniejsze personalizowanie wyglądu przeglądarki oraz łatwiejszy dostęp do ulubionej zawartości sieci.Opera Mini na Androida to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie chcą obciążać swojego smartfonu oraz nie lubią marnować transferu w trakcie przeglądania sieci. Ogromnym atutem aplikacji jest, a także narzędzie do monitorowania transferu dostępne z poziomu menu ustawień. Opera podaje, że. Dla porównania, mobilny Google Chrome pozwoli zaoszczędzić jedynie 9% transferu.Uwagę wielu osób może zwrócić ciekawy, offline'owy sposób dzielenia się plikami wideo, zdjęciami i materiałami audio z innymi użytkownikami przeglądarki. Za sprawą menadżera pobierania dane z urządzenia można przesyłać za pomocą tworzonego na te potrzeby połączenia Wi-Fi pomiędzy dwoma pobliskimi smartfonami lub tabletami. Z tego co wiem, podobnej funkcji nie oferuje żadna inna aplikacja tego rodzaju.Pozostaje mi gorąco zachęcić Was do wypróbowania możliwości tej arcyciekawej mobilnej przeglądarki internetowej. Wiem doskonale, że zmiana przyzwyczajeń jest dość trudna, ale dla tej apki naprawdę- przełoży się to na realne oszczędności, o ile macie realny problem z szybkim wykorzystywaniem pakietów internetowych.Źródło: Opera