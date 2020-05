Ktoś stworzył demo ray tracingu w windowsowym Notatniku

Naprawdę trudno w to uwierzyć.





Demo ray tracingu w Notatniku | Źródło: Kyle Halladay

Gra Wąż w Notatniku | Źródło: Kyle Halladay

Niektóre programy, takie jak Excel, jak również gry, pewni ludzie wykorzystują na sposoby niebywale nietypowe, które innym nawet nie przyszłyby na myśl. Spośród gier można w tej kwestii wymienić Minecrafta, w którym powstały już takie twory jak działający Game Boy smartfon czy Minecraft 2D wewnątrz skrzynki . W Excelu stworzono zaś na przykład działającego FPS-a czy demo ray tracingu . Teraz demo ray tracingu „wyczarowano” też w zwyczajnym Notatniku.Ray tracing (ang. śledzenie promieni) jest technologią umożliwiającą symulowanie fizycznego zachowania światła i renderowanie w czasie rzeczywistym kinowej jakości grafiki w nawet najbardziej zaawansowanych graficznie grach. Nie jest ona znana od dzisiaj, ale jeszcze nie tak dawno jej powszechne wykorzystywanie nie było możliwe ze względu na ograniczenia w mocy obliczeniowej komputerów. To zmieniło się za sprawą kart graficznych NVIDIA GeForce RTX.Choć od momentu debiutu wspomnianych kart lista gier wspierających ray tracing nadal stale się powiększa, nadal nie jest ona zbyt długa. Dlatego tym bardziej zaskakujący jest fakt, że demo ray tracingu można było stworzyć w windowsowym notatniku. No, może nie jest to demo z prawdziwego zdarzenia, ale i tak niebywale imponuje.Twórcą omawianego dema, które działa w 30 klatkach na sekundę, jest Kyle Halladay, programista i jednocześnie autor książki na temat praktycznego tworzenia shaderów. Jego projekt doskonale obrazuje to, czego można dokonać nawet w tak prostym programie jak Notatnik, sięgając po pewne techniki – na przykład tak zwane „wstrzyknięcie DLL” czy skanowanie pamięci. Korzystając z nich, Halladay zdołał też stworzyć w Notatniku grę Wąż.Niestety, Halladay nie napisał poradnika, który wyjaśniałby, jak laik w prosty sposób mógłby odtworzyć jego osiągnięcia w domu, odpalając w Notatniku demo ray tracingu czy Węża. Niemniej, na GitHubie podzielił się on kodem do swoich projektów, a na swojej stronie opisał proces ich opracowywania. Zatem, jeśli jesteście programistami, zapewne będziecie w stanie to wszystko rozszyfrować.Źródło: Kyle Halladay