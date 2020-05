Google ułatwia obsługę Androida dzięki Action Blocks. Seniorzy to pokochają

Pokażcie apkę bliskim.





Konfiguracja Action Blocks jest intuicyjna. | Źródło: Google

Google Action Blocks nareszcie udostępnione. Najnowsza aplikacja firmy z Mountain View, którą prezentowano jeszcze w zeszłym roku, ułatwi obsługę smartfonów z systemem Android osobom starszym i niepełnosprawnym, ale nie tylko. Za pomocą dużych, czytelnych klocków można umieszczać skróty na pulpicie swojego urządzenia, aby skracać czas najczęściej wykonywanych czynności i aktywować ulubione komendy głosowe Asystenta Google.Action Blocks można bez wahania nazwać. Ulubione polecenia wypowiadane zazwyczaj na głos od teraz da się od teraz zapisać na pulpicie systemowym w postaci niewielkich widgetów. Wystarczy na nie tapnąć, aby aktywować przypisaną do nich komendę, na przykład zapytać: "jaka pogoda będzie dziś w Sosnowcu?". To szalenie wygodne. Sam z pewnością dodam kilka ikon na pulpicie smartfonu mojej babci, by uprzyjemnić jej proces użytkowania sprzętu.Użytkownik może samodzielnie wpisać polecenie, przetestować to, czy komenda działa, dołączyć do niego obrazek, a nawet zadecydować o tym, w których godzinach widget będzie widoczny na pulpicie.Aby skorzystać z Action Blocks należy wyposażyć się w smartfon lub tablet z systemem Android 5.0 (Lollipop) lub nowszym.Aplikację Action Blocks pobierzecie już za pośrednictwem naszej bazy aplikacji w wersji na Androida. Zachęcam gorąco do wypróbowania jej możliwości.Źródło: Google, mat. własny