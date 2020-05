Emulator Nintendo 3DS na Androida wydany w oficjalnej wersji! Jest darmowy

Działa doskonale.





Dzięki emulatorowi Citra w ulubione gry z Nintendo 3DS zagrasz na smartfonie lub tablecie. | Źródło: Citra @Google Play



Omawiana aplikacja w akcji. | Źródło: Citra @Google Play

Citra Emulator to pierwszy mobilny emulator konsoli Nintendo 3DS, który zagościł właśnie na Androidzie. Projekt jest projektem oficjalnym i nie ma niczego wspólnego z wcześniejszymi, często kiepskimi próbami przeportowania desktopowej wersji Citry na smartfony i tablety.pobrać można już za pośrednictwem naszej bazy plików.W udostępnionym dosłownie kilkanaście godzin temu oficjalnym porcie Citry znajdziecie mnóstwo funkcji, na które nie można było liczyć w nieoficjalnych dystrybucjach. To zdumiewające, ale działa nawet wsparcie dla Amiibo, poprawnie odczytywany jest ruch smartfonu w grach ze wsparciem dla kontrolerów ruchowych, a zarzuty trudno mieć też do rejestrowania dźwięku przez mikrofon i obrazu przez kamerkę. Citra Emulator to świetnie dopracowany program.Pierwsze testy pokazują, że wyższą wydajnością działania mogą w niektórych przypadkach charakteryzować się nieoficjalne buildy od MMJ. Mimo to warto chyba pozostać przy oficjalnym wydaniu i mieć pewność tego, że wszystkie funkcje działają jak należy.Wymagania sprzętowe emulatora Nintendo 3DS na Androida nie należą do niskich. Jego twórcy zalecają korzystać z urządzeń z procesorami pokroju Snapdragona 835 lub wydajniejszymi. Płynne działanie aplikacji uzależnione jest zwłaszcza od mocy obliczeniowej układu graficznego.Pobierzcie Citra Emulator za darmo i przekonajcie się sami jak dobrze działa. Jeśli narzędzie się Wam spodoba nie wahajcie się i wesprzyjcie twórców kwotą 4,99 dolarów przez dostępną w apce mikropłatność. Odblokujecie w ten sposób funkcje premium w postaci trybu ciemnego i opcji filtrowania tekstur, podnoszącej nieco jakość wyświetlanej grafiki. Robiąc to wesprzecie przy okazji ten ambitny projekt.Źródło: Citra