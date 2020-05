Pac-Man świętuje 40. urodziny! Kultową grę odtworzyła sztuczna inteligencja

Ktoś się poczuł staro?





Oryginalny Pac-Man z 1980 roku. | Źródło: zrzut ekranu z YouTube

Pac-Man od GameGAN - zwiastun

Czym dokładnie jest GameGAN?

Pac-Man świętuje swoje 40-lecie. Komputerowa gra zręcznościowaprzez Namco stworzona była początkowo z myślą o automatach do gier. Z czasem jej popularność stała się tak duża, że powstały jej odmiany na platformy Commodore 64, Atary 2600, NES, SNES, Game Boya, a także komputery osobiste i wiele innych urządzeń. Dziełu rozwijanemu przez Tōru Iwataniego przyjrzała się sztuczna inteligencja firmy NVIDIA i... stworzyła je na nowo.Programiści znanego producenta kart graficznych nauczyli swoją sztuczną inteligencjęsztuki tworzenia kodu. Dokonali tego nie karmiąc jej ani jedną linijką kodu z oryginalnego tytułu! Sztuczna inteligencja była w stanie samodzielnie wykreować grę przede wszystkim na poziomie "oglądania" gameplayu. SI nie tylko rozgryzła pomyślnie to jak docelowa gra ma wyglądać, ale także jak działać mają obowiązujące w niej mechaniki. Tych nie jest oczywiście multum, ale kwestie power-upów, strefy dozwolonego ruchu i zachowania duchów należało przecież jakoś "rozgryźć".Jakość finalnego produktu nie jest idealna i nie należy się spodziewać, że odbierze ona pracę programistom współtworzącym produkcje pokroju Wiedźmina 3. Mimo to rzeczą niezmiernie fascynującą jest to, że SI jest w stanie w mgnieniu oka tworzyć gry, których programowanie zajmowało niegdyś ludziom bardzo długi czas.Pac-Man od NVIDIA w swojej finalnej wersji zostanie udostępniony jeszcze w tym roku na stronie internetowej AI Playground . Pod tym adresem już teraz każdy może zapoznać się z demami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.GameGAN to model sieci neuronowej, który naśladuje silnik gry komputerowej poprzez wykorzystanie generatywnych(generative adversarial networks, czyli GAN). Modele oparte na GAN są złożone z dwóch współzawodniczących sieci neuronowych (generatora i dyskryminatora) i uczą się tworzyć nowe treści, które są wystarczająco wiarygodne, aby wyglądać jak oryginał. NVIDIA prezentowała wcześniej sieci GAN na przykładzie NVIDIA GauGAN, modelu głębokiego uczenia opracowanego przez zespół NVIDIA Research, który z łatwością przekształca zwykłe gryzmoły w fotorealistyczne arcydzieła.GameGAN mógłby, ponieważ można go użyć do automatycznego generowania nowych poziomów gry. GameGAN może być również wykorzystywany przez badaczy sztucznej inteligencji do łatwiejszego tworzenia systemów symulatorów do szkolenia autonomicznych maszyn, w których sztuczna inteligencja może nauczyć się zasad działania danego środowiska przed rozpoczęciem interakcji z obiektami w świecie rzeczywistym.Źródło: NVIDIA, YouTube