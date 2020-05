Oszuści mogą już przestać korzystać z Messengera. Facebook ma nową broń

Najwyższy czas.





Kradzież tożsamości na Facebooku jest bajecznie łatwa

Oszustwa

"na BLIKa"

to prawdziwa plaga. | Źródło: mat. własne

Messenger zacznie ostrzegać przed wyłudzeniami

Oszuści na Messengerze będą mieli utrudnione zadanie. | Źródło: Facebook

Podszywanie się pod innych na Messengerze to popularne taktyka cyberprzestępców. | Źródło: Facebook

"zaprojektowali nową funkcję w taki sposób, by współpracowała z nowym szyfrowaniem"

Lata mijają, a internauci pomimo licznych kampanii informacyjnych wciąż pozostają zbyt łatwowierni i często padają ofiarą oszustów. Nikogo nie powinno dziwić to, że jedną z ulubionych platform dla wszelakiej maści cyberprzestępców jest Facebook, a także oferowany przezeń komunikator Messenger. Metod na wyłudzenia jest cała masa, a administracja najpopularniejszego na świecie serwisu społecznościowego postanowiła się właśnie rozprawić z jedną z nich. Mowa o podszywaniu się pod znajomych celem dokonywania wyłudzeń.Zjawisko kradzieży tożsamości w mediach społecznościowych nie jest nowe, ale wciąż przybiera na sile. O ile w serwisach randkowych "catfishing" na ogół bywa relatywnie nieszkodliwy, to na Messengerze w jego wyniku łatwo jest stracić spore pieniądze. W Polsce popularne są chociażby oszustwa "na BLIKa" . Jak wygląda taki proceder?Przestępcy kradną tożsamość wybranej przez siebie osoby z Facebooka, ustawiając sobie jej zdjęcie profilowe, imię i nazwisko oraz dodając do grona znajomych jej znajomych. Często wystarczy napisać "hej, tu XYZ, a to moje nowe konto", by skutecznie omamić rozmówców. W ten sposób oszuści z czasem zyskują pewny stopień wiarygodności, po czym przystępują do ataku. Najbardziej powszechną z metod oszustwa w naszym kraju są kradzieże "na BLIKa", gdzie cyberprzestępcy proszą ofiary o przelanie "pożyczki" w wysokości kilkudziesięciu, czasem kilkuset złotych. Niestety, wiele osób traci w ten sposób oszczędnościFacebook udostępnił już części użytkowników nową funkcję, która ma zażegnać poruszany tu problem. Messenger wyświetli nad wiadomością od podejrzanego rozmówcy komunikat sugerujący, że może być to osoba podszywająca się pod znajomego. Poniżej zostanie wyświetlony profil prawdziwego przyjaciela, za którego podaje się oszust.Wiadomości z ostrzeżeniem towarzyszyła będzie wzmianka o tym, aby zawsze w podobnych sytuacjach ignorować wszelkie prośby o pożyczki gotówkowe. Pamiętajcie, że dobrym pomysłem jest nawiązanie kontaktu telefonicznego ze znajomym i weryfikacja czy to faktycznie on jest rozmówcą. A nuż rzeczywiście stracił swoje konto? ;)Wykrywanie tego rodzaju zachowań stało się szczególnie ważne dla Facebooka, ponieważ firma zmierza w przyszłości wprowadzić domyślne szyfrowanie wiadomości. Niektórzy zwolennicy bezpieczeństwa skrytykowali ten plan, mówiąc, że zapewni on Facebookowi mniejszy wgląd w to, jak przestępcy wykorzystują Messengera do sobie tylko znanych celów. Przedstawiciele Facebooka cytowani przez serwis Engadget twierdzą, żei zauważają, że jest ona oparta na technologii uczenia maszynowego, która analizuje ogólne zachowanie użytkowników, a nie treść ich wiadomości.Źródło: Facebook, Engadget