Twój Android jest nudny? 11 aplikacji, z którymi odmienisz wygląd systemu

Pokazujemy jak zmienić wygląd systemu Android.





Animowane tapety z MIUI







Jedną z największych zalet Androida, jest możliwość niemal dowolnej modyfikacji wyglądu tego, co widzimy na ekranie. Sklep Play zawiera setki, o ile nie tysiące, aplikacji, które są w stanie zmienić niemalże każdy element pulpitu. Tapeta, przełącznik ustawień czy chociażby regulacja głośności może być w prosty sposób zastąpiona, aby jak najlepiej dopasować się do wymogów użytkownika.Aby dokonać metamorfozy nie trzeba wiele. Posiadacze zrootowanych urządzeń mają, rzecz jasna, o wiele szersze pole do manewru, gdyż zmienić można dużo więcej elementów systemu (np. od razu cały framework)., aby telefon lub tablet zachwycał zarówno właściciela jak i wszystkich wokół. W tym artykule pokaże Wam siedem darmowych aplikacji, które w kilka chwil zmienią wygląd telefonów i tabletów z Androidem. Skupiłem się na programach darmowych, jednak jak to zazwyczaj bywa, część funkcji odblokowuje się po dokonaniu mikropłatności.Pierwszą aplikacją w zestawieniu jest Volume Styles. Jak sugeruje nazwa, zajmuję się ona regulacją głośności, a dokładnie wyglądem suwaków. W zależności od posiadanej wersji Androida, suwak znajduje się na górze lub po boku ekranu. Styl różni się w zależności od użytej nakładki systemowej, takiej jak OxygenOS czy MIUI.Volume Styles daje nam w darmowej wersji aż. Do najbardziej niespodziewanych zaliczyć można styl Windowsa 10 czy niezwykle ciekawe pokrętło. Wybór opcji jest zatem gigantyczny. Co ważne, aplikacja działa na szerokiej gamie urządzeń, gdyż uruchomimy ją już na Androidzie 5.0 i jego następcach. Niektóre opcji wymagają jednak do działania Androida 10.Poniższe zrzuty ekranu wykonałem na urządzeniu OnePlus 5 z ciemnym motywem. Jak sami widzicie, suwaki prezentują się imponująco i zapewniam, że nieprędko się znudzą.Tak zwany status bar, to miejsce, gdzie otrzymujemy wszelkie powiadomienia. Tam też znajduje się zegar oraz wskaźnik naładowania baterii - niezwykle ważne wskaźniki dla każdego z użytkowników. Kolejna w zestawieniu aplikacja, to Super Status Bar. Daje nam ona wiele możliwości zmiany niemal każdej z ikon, koloru, stylu wyświetlania i innych.Ciekawą funkcją jest. Aby cieszyć się w pełni z oferowanych funkcji, wymagane jest podniesienie uprawnień poprzez ADB . Nie jest to jednak skomplikowana czynność, bo komenda jest wyświetlona w aplikacji. Płatna wersja odblokowuje dodatkowe funkcje i style. Podobnie jak Volume Styles, Super Status Bar działa na Androidzie 5.0 lub nowszym.Wraz z premierą Mi 10 Youth Edition , Xiaomi zaprezentowało najnowszą wersję swojej autorskiej nakładki - MIUI 12. Oprogramowanie tej popularnej nad Wisłą marki, cieszy się sporą aprobatą krytyków i nie inaczej jest z najnowszą odsłoną. Wśród wielu zmian można odnaleźć interaktywne tapety Ziemi oraz Marsa. Dzięki uprzejmości jednego z deweloperów XDA o nicku linuxct, kilka z nich można zainstalować na urządzeniach z Androidem 8.0 Oreo lub nowszym.Tapety można pobrać stąd . Aby wybrać tapetę, niezbędna jest aplikacja Tapety Google . Po zainstalowaniu wybranego pliku APK, tapeta powinna pojawić się we wspomnianej apce i wystarczy ją wybrać, aby cieszyć się niezwykle widowiskową animacją.Kafelki ustawień są swoistymi skrótami do poukrywanych w menu urządzenia opcjach (np. włączniku Wi-Fi). W zależności od używanej wersji systemu, można je w mniejszym lub większym stopniu modyfikować. Dzięki aplikacji Tile Shortcuts,, jak i akcji bezpośrednio z aplikacji.Program działa na bardzo prostej zasadzie i nie wymaga specjalnych uprawnień. Aby skorzystać ze skrótu trzeba edytować swoje obecne przyciski i dodać Tile 1, Tile 2 itp. Po dodaniu, kafelek powinien uruchomić skonfigurowany uprzednio program.Ekrany AMOLED, zyskują coraz większą popularność wśród producentów i użytkowników. Ci ostatni mogą skorzystać z usługi Ambient Display, która pozwala na wyświetlanie powiadomień bez konieczności odblokowywania ekranu. Do nich skierowana jest aplikacja Always On AMOLED | Edge Lighting. Daje ona szeroki wachlarz opcji konfiguracyjnych takich jakdo ekranu Ambient Display. Aplikację uruchomimy na Androidzie 5.0 Lollipop lub nowszym.Alternatywą do aplikacji Always on AMOLED jest program Always On Edge. Oba programy łączy to, że zmieniają domyślny, dość ubogo wyglądający styl Ambient Display, na dużo bardziej zaawansowany. Always On Edge oferuje, w moim odczuciu, więcej opcji konfiguracyjnych. Przykładem może być tutaj aż, oraz możliwość dodania animowanego obramowanie do aktualnie wykorzystywanej tapety. Plusem jest również to, że aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Program również wymaga Androida 5.0+ do działania.Wspomniane wcześniej kafelki ustawień można w ciekawy sposób usprawnić za pomocą aplikacji OneShade: Custom Notifications and Quick Settings. Program ten jest w stanie. Konfiguracja jest dość prosta, a ilość opcji zaskakuje. Dla zaprezentowania efektu chcę Wam pokazać ekran z domyślnymi ustawieniami systemu i zmodyfikowany przez OneShade.Alternatywą do powyższej aplikacji jest Power Shade. Apka ta działa na bardzo podobnej zasadzie i oferuje dziewięć stylów kafelków ustawień.. Możliwa jest również zmiana kolorów oraz tła powiadomień i wielu innych elementów, które wykorzystywane są przy codziennej obsłudze urządzenia.Obsługa programu jest niezwykle prosta, a mnogość opcji konfiguracyjnych powinna zadowolić nawet najbardziej wybrednych użytkowników.Wraz z Androidem 10, Google postanowił przemodelować ekran nawigacji urządzeniem trochę na wzór tego, co oferuje iOS. Istotną rolę odgrywają teraz gesty, które zastępują klasyczne trzy przyciski u dołu ekranu, które były z nami od wielu lat. Wiemy jednak, że nie wszystkie urządzenia są jednak zaktualizowane do Androida 10.Nic nie stoi na przeszkodzie, aby gesty wypróbować dzięki aplikacji Fluid Navigation Gestures.. Wraz z długością przeciągnięcia, uruchomić można inną akcję. Działa to całkiem sprawnie i, o ile sam nie jestem fanem nawigacji, o tyle apka Fluid Navigation Gestures dała mi sporo frajdy z użytkowania.Programem działającym na podobnej koncepcji, ale nieco innej zasadzie jest Zone Launcher. Aplikacja ta pozwala na dodawanie skrótów do aplikacji lub akcji, które uruchamiane są poprzez przeciągnięcie palcem od krawędzi do środka ekranu.Ciekawym pomysłem jest możliwość przeglądania spisu aplikacji, co może być bardzo ciekawym uzupełnieniem obecnie używanego launchera. Aplikację można oczywiście dostosować do swojego gustu poprzez mnogość opcji konfiguracyjnych.Ustawień domyślnych klawiszy nawigacji nie można zbytnio zmieniać. Aplikacja Navigation Bar - Assistive Touch Bar rozwiązuje ten problem.W przeciwieństwie do innych programów, nie ma opcji premium, które są zablokowane. Aplikacja atakuje nas niestety reklamami, które można usunąć przez mikropłatność.Zaprezentowane programy pokazują jaki potencjał drzemie w niemal każdym urządzeniu. Dzięki kilku prostym trikom, nawet nudnie wyglądające urządzenie przyciągnie wzrok. Jedyne do czego mogę się przyczepić, to brak polskiej wersji językowej w większości z programów. Przekonany jednak jestem, iż nie będzie to stanowiło jednak zbyt dużego problemu dla Was, drodzy czytelnicy.Źródło: wł., Beebom na YouTube / foto. Canva Pro