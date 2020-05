Mapy Google z nową funkcją stworzoną z myślą o osobach niepełnosprawnych

Bardzo pozytywna zmiana.





Życie osób jeżdżących na wózkach nie jest łatwe. Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa o tym, z jak wieloma wyzwaniami muszą zmagać się osoby niepełnosprawne, wciąż robi się niewystarczająco dużo w kierunku usuwania wszelkiego rodzaju barier, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Mowa o naprawdę przeróżnych barierach - od komunikacyjnych, przez ekonomiczne, aż po architektoniczne. Na szczęście, wkrótce unikanie tych ostatnich powinno być dla jeżdżących na wózkach przynajmniej nieco łatwiejsze.Google właśnie postanowiło wzbogacić swoje Mapy o funkcję, która pokaże korzystającym z aplikacji, czy dane miejsce posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, czy też nie. Po jej włączeniu użytkownik powinien zobaczyćprzy każdym budynku czy miejscu, które posiada wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wówczas będzie można sprawdzić też, czy takie miejsce dysponuje miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych, odpowiednio zaaranżowanymi łazienkami, i nie tylko. Co więcej, jeśli gdziekolwiek wymienione udogodnienia nie są dostępne, Mapy także wyraźnie to oznaczą.Póki co nowa funkcja od dziś trafia tylko do użytkowników Map Google w USA, Australii, Japonii oraz Wielkiej Brytanii. Potem ma pojawić się także w innych krajach,, jednakże Google nie sprecyzowało kiery. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Gdy tylko nowa opcja zadebiutuje w naszym kraju, będzie można włączyć ją w Mapach przechodząc do Ustawień aplikacji, tak jak pokazano to na powyższym materiale wideo.Warto dodać, że zmiana powinna być przydatna nie tylko osób, które poruszają się na wózkach, ale także. Google twierdzi, że w tej chwili posiada informacje związane z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych w ponad 15 milionach miejsc na świecie, a w przyszłości ich objętość powinna znacznie wzrosnąć. To oczywiście za sprawą użytkowników, którzy jako Lokalni Przewodnicy mogą aktualizować dane na temat widocznych na Mapach miejsc publicznych.Pamiętajcie, że aplikację Mapy Google możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Google , Foto. tyt. Google