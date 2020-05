Kolejne sklepy próbują mi wmówić że potrzebuję ich sytemu płatności. To chore

Apel o zdrowy rozsądek.





Dożyliśmy bardzo ciekawych czasów. Jeszcze do niedawna udając się na zakupy braliśmy ze sobą gotówkę i ewentualnie kartę lub zestaw kart płatniczych. Tyle. W pewnym momencie na popularności zaczęły zyskiwać wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe, które przyczyniły się do zapełniania portfeli Polaków toną dodatkowego plastiku w postaci kolejnych kart. Każdy chciał przyzwyczaić konsumenta do robienia zakupów "w jedynym słusznym sklepie", kusząc przy tym zniżkami i nagrodami. Wraz z rozwojem smartfonów plastik zastąpiony został aplikacjami. Kiedy wydawało się, że nastąpiła względna stabilizacja tego zakupowego szaleństwa. Systemy płatności dedykowane poszczególnym sklepom.Do stworzenia niniejszego wpisu zachęcił mnie komunikat franczyzy Żabka, dotyczący rozwoju skądinąd lubianej i całkiem często używanej przez polskich konsumentów aplikacji Żappka . Przedstawiciele sieci sklepów z ekscytacją poinformowali podczas EECOnline, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli przetestować ekscytującą nowość! Nowość w postaci systemu płatności mobilnych Żappka Pay.Z Żappka Pay będę korzystał równolegle do Lidl Pay i Orlen Pay, a także Grażyna&Janusz Pay, który niechybnie zostanie wprowadzony wkrótce zgodnie z obowiązującą modą w moim osiedlowym warzywniaku. Nareszcie będę mógł wyrzucić swoją kartę płatniczą, która niezmiernie ciąży mi w portfelu, odinstalować system Google Pay (hurr, tam nie dają niczego za darmo!!!) i zainstalować na swoim smartfonie kolejne narzędzie przygotowane przez kolejny sklep. Wszystko po to, żeby raz na ruski rok zjeść darmowego hot-doga zakupionego za Żappsy i popić go darmową kawą z Orlenu. Mmm... Kuszące!O ile w Orlen Pay widzę sens, bo po zakończeniu procesu tankowania za paliwo zapłacić mogę za niego przy dystrybutorze, to systemy płatności pokroju wdrażanego przez Żabkę są po prostu niewygodne i nie mają niczego wspólnego z wygodą korzystania z jednego rozwiązania pokroju choćby Google Pay. Oczywiście rozumiem dlaczego powstają (właścicielom sieci sklepów to się opłaca), ale nie rozumiem dlaczego ktoś miałby chcieć instalować na swoim smartfonie coraz większą liczbę zasobożernych aplikacji tylko po to, aby odebrać raz na jakiś czas produkt o wartości kilku złotych. A potem wszyscy czytamy w sieci, że "Android zły", bo ktoś zainstalował u siebie kilkadziesiąt aplikacji na smartfonie za 500 złotych "i mu muli".- nie każdy smartfon ma moduł NFC. Zakładam jednak, że wszyscy mogą na swoim smartfonie zainstalować aplikację swojego banku. Nie mogą? Jaki problem i niewygodę stanowi więc płacenie kartą? Czy proces dokonywania transakcji za pomocą karty płatniczej jest faktycznie bardziej problematyczny od procesu każdorazowego uruchamiania dedykowanej aplikacji?Czy w zamian za hot doga lub kawę jesteście gotowi instalować na swoim smartfonie kolejne aplikacje w pewnym stopniu pogarszające jego działanie? Nie wspominam już o kwestii prywatności, związanej nierozerwalnie z wszelkiej maści apkami płatniczymi, bo o niej wiele osób z miejsca zapomina, gdy tylko widzi, że może otrzymać coś "za darmo".Zobaczycie, już wkrótce każda licząca się sieć sklepów zaoferuje Wam własną aplikację i kusić będzie własnym systemem płatności. I wiecie dlaczego tak się stanie? Bo konsumenta w dzisiejszych czasach można bajecznie łatwoA jeśli widzę, że ktoś pisze, że korzysta z Orlen Pay, Lidl Pay, a teraz zaczął także z Żabka Pay i wszystko to jest "szalenie wygodne", to proponuję mu zainstalować Google Pay albo spróbować skorzystać z karty płatniczej z chipem do płatności zbliżeniowych. Wtedy dopiero przekona się co oznacza prawdziwy luksus!Źródło: mat. własny