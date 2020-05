Rusza konkurs Huawei dla twórców motywów. Do zgarnięcia duże pieniądze

Huawei Global Theme Design Competition.





Ruszyła nowa edycja globalnego konkursu Huawei dla twórców motywów –. Uczestnicy powalczą o nagrodę główną, która wynosi 20 tysięcy dolarów, nagrody specjalne, a także możliwość zaprezentowania swoich prac na urządzeniach Huawei – smartfonach, tabletach i smartwatchach. Łączna pula nagród jest imponująca - to ponadW zeszłorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 4 000 twórców z całego świata. W tegorocznej edycji znalazł się polski akcent – jednym z partnerów konkursu jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, który będzie zachęcał studentów do sprawdzenia swoich sił w wyzwaniu Huawei. Partnerami są też inne europejskie uniwersytety artystyczne, w tym z Hiszpanii, Londynu czy Rosji.Prace konkursowe Huawei Global Theme Design Competition oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą światowej klasy projektanci i eksperci, w tym nowojorski projektant David Carson, dyrektorka Studia Dumbar - Liza Enebeis oraz dyrektor główny UX Design w Huawei UCD - Liang Jun.Hasło przyświecające tegorocznej edycji to, a prace do niego nawiązujące można zgłaszać do 1 lipca, w czterech kategoriach – Motywy, Tapety, Tarcze zegarków oraz Miasta. Należy do zrobić na tej stronie Zwycięzcy zostaną wyłonieni 22 lipca. Laureat nagrody głównej - International Grand Prize - otrzyma 20 tysięcy dolarów. Jury nagrodzi również 18 artystów w trzech kategoriach specjalnych – Star of Tomorrow, International Artist i Amazing Animators – po 6 osób w każdej. Nagrody pieniężne otrzymają również autorzy najlepszych prac w trzech kategoriach – Motywy, Tapety i Motywy zegarka. Łączna pula nagród to ponad 300 tysięcy dolarów.Źródło: Huawei